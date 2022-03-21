رحلتك اليومية.. 5 حِيَل بسيطة تخفض استهلاك الوقود في سيارتك

- أطفئ المحرك من وقت لآخر

يُعد نظام "إطفاء المحرك" جزءًا من خصائص معظم السيارات في السوق اليوم؛ فبفضله تقوم السيارة بإيقاف تشغيل المحرك أثناء التوقف عن الحركة؛ وبالتالي تجنب استهلاك الوقود خلال هذه الفترة، ثم إعادة التشغيل عندما تعود السيارة للحركة.

حتى وإن لم تكن سيارتك تمتلك هذه الخاصية؛ فبإمكانك تطبيقها بطريقتك الخاصة، وهي إطفاء زر التشغيل والمحرك، عند التوقف في الإشارة الحمراء، أو عند انتظار أحد ما، ثم تشغيل السيارة، عند الرغبة في الحركة.

ولتوفير الوقود يحتاج محرك السيارة إلى البقاء في "ذروة مستواه"؛ فكلما قلت فعالية المحرك، زادت عملية الاستهلاك، ببساطة لأن الأداء لن يكون على أعلى مستوى.