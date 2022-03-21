رحلتك اليومية.. 5 حِيَل بسيطة تخفض استهلاك الوقود في سيارتك

مع ارتفاع سعر الوقود "بشكل جنوني" حول العالم؛ أصبح من الضروري اعتماد طرق تساعد السائقين حول العالم، على توفير الوقود خلال قيادة سياراتهم.
تقليل نسبة استخدام السيارة في الحياة اليومية؛ قد لا يكون أمرًا سهلًا على الكثيرين؛ لذا قد تكون بعض الطرق البسيطة؛ هي الحل الأفضل لتوفير الوقود خلال القيادة.
ويقدم تقرير على موقع "سكاي نيوز عربية"، خمس طرق بسيطة لتقليل استهلاك الوقود أثناء القيادة، وهي:
- لا تضغط على دواسة الوقود لتسخين السيارة
أحيانًا نخطئ بالاعتقاد في أننا إذا دسنا على دواسة الوقود عدة مرات؛ فسوف يسخن المحرك بشكل أسرع ويقدم استجابة أفضل، وذلك عندما نشغل السيارة في الطقس البارد.
يحتاج المحرك إلى بضع دقائق حتى يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة في الشتاء، وهذا الأمر لن يتحقق بالدعس على دواسة الوقود؛ كل ما نفعله بهذه الحركة هو إهدار الوقود.
- أطفئ المحرك من وقت لآخر
يُعد نظام "إطفاء المحرك" جزءًا من خصائص معظم السيارات في السوق اليوم؛ فبفضله تقوم السيارة بإيقاف تشغيل المحرك أثناء التوقف عن الحركة؛ وبالتالي تجنب استهلاك الوقود خلال هذه الفترة، ثم إعادة التشغيل عندما تعود السيارة للحركة.
حتى وإن لم تكن سيارتك تمتلك هذه الخاصية؛ فبإمكانك تطبيقها بطريقتك الخاصة، وهي إطفاء زر التشغيل والمحرك، عند التوقف في الإشارة الحمراء، أو عند انتظار أحد ما، ثم تشغيل السيارة، عند الرغبة في الحركة.
ولتوفير الوقود يحتاج محرك السيارة إلى البقاء في "ذروة مستواه"؛ فكلما قلت فعالية المحرك، زادت عملية الاستهلاك، ببساطة لأن الأداء لن يكون على أعلى مستوى.
- سيارتك يجب أن تكون في جاهزية تامة
السيارة بحاجة إلى أن تكون في جاهزية تامة من ناحية السوائل التي في داخلها والمرشحات ومواد التشحيم والعناصر، ولا يمكنك تحقيق ذلك إلا إذا امتثلت لفترات الصيانة الموصى بها من قِبَل الشركة المصنعة. تأجيل الذهاب إلى ورشة السيارة سيؤدي فقط إلى زيادة استهلاك الوقود.
- أبقِ إطارات السيارة بحالة جيدة
يتم نقل كل العمل الذي يقوم به المحرك إلى العجلات حتى تتحرك السيارة للأمام؛ لذا يجب أن تكون العجلات في حالة ممتازة.
وفي حالة وجود أي خلل في هيكل الإطار، أو زيادة أو خلل في مستوى الضغط، فإنها تولد عملًا إضافيًّا للوقود.
إذا كانت الإطارات ذات جودة رديئة؛ فسيكون من الصعب أيضًا توفير الوقود.
- استرخِ في قيادة السيارة
الاسترخاء في القيادة ضروري لتوفير الوقود؛ فأحيانًا يحاول السائقون الإسراع للوصول إلى هدف متوقف، مثل الإشارة الحمراء، التي يصل لها أيضًا شخص هادئ، في وقت أطول، ولكن محتفظًا بوقوده.
أحيانًا الإسراعُ في القيادة قد لا يكون ذا فائدة كبيرة سوى استهلاك الوقود، بسبب عملية دعس على دواسة الوقود، ثم الدعس على دواسة "البريك"، بشكل متكرر.
وأيضًا التقدم بشكل "متوتر" خلال الازدحامات المرورية، والإسراع للاقتراب من السيارة الأمامية، ثم التوقف، في عملية سريعة لا تقدم فائدة كبيرة؛ ولكنها تُرهق خزان الوقود.