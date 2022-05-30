رسمياً ... "الوعلان" تدشن الجيل الرابع من جيلي إمجراند بالسوق السعودي

من جانبه قال مدير عام جيلي الشرق الأوسط ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية كوك جو: "سعت شركة جيلي في كل جيل من سيارات إمجراند، نحو الاستثمار في جعلها السيارة الأفضل في فئتها بمواصفات ومزايا في غاية الروعة والتطوّر، وبناءً على ذلك وعلى مدى العشر سنوات المتتالية الماضية، كانت سيارة إمجراند هي سيارة السيدان الأكثر مبيعاً في الصين، حيث تم بيع ما يقارب من 3.40 مليون وحدة منها حتى الآن على مستوى العالم، وتعد منطقة الشرق الأوسط من أوائل الأسواق الخارجية التي تم فيها طرح سيارة إمجراند الجديدة كلياً بعد ظهورها لأول مرة في الصين في العام الماضي، وهو دليل قوي على ثقة شركة جيلي العالية في هذا السوق".