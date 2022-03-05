"سوني" تعلن عن شراكة مع "هوندا" لإنتاج سيارات كهربائية

أعلنت شركتا "سوني" و"هوندا" اليابانيتان عن شراكة فيما بينهما لإنتاج سيارات كهربائية جديدة ومتطورة.

وأوضحت الشركتان في بيان رسمي نقله موقع "أرينا إي في" المتخصص في أخبار السيارات الكهربائية؛ أن تلك الشراكة سيسفر عنها إنتاج أول سيارة كهربائية متطورة في عام 2025.

ووفقًا لتلك الشراكة: ستزود "سوني" شركة هوندا بمنصة متكاملة لخدمات التنقل، فيما ستعمل "هوندا" على توفير مرافق التصنيع والتطوير والتصميم للمركبات الكهربائية.

ولم تكشف الشركتان عن طبيعة التطويرات التي ينويان إضافتها لسيارتهما الكهربائية، لكنهما شوقا المستخدمين بأنها تحسينات ستُحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية.