"رام" تكشف الستار عن إصدار خاص من شاحنة البيك أب الشهيرة رام 1500 تي آر إكس

وعززت العلامة التجارية في إصدار رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن مجموعة معدات TRXالمستوى 2 لتتضمن لونًا خارجيًا فريدًا من Mojave Sand وتفاصيل جرافيكية، وإطارات فريدة من نوعها مقاس 18 بوصة بقفل خرزة سوداء بالكامل، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة الألواح، وسبراي طلاء تان لأرضية الشاحنة، إضافة إلى تجهيزات تثبيت الشحنات، وضوء مكابح LED مثبت بالكابينة. وفي داخل الشاحنة، تحتوي رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن على درزات Light Frost وشعار TRX مطرز على ظهر المقاعد، بالإضافة إلى لمسات فريدة بألياف الكربون وعجلة قيادة بقاعدة مسطحة من الجلد والألياف الكربونية، وشارة وحدة تحكم وسطية فريدة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي يظهر عليها شعار TRX بلون Mojave Sand. وتشمل ميزات السلامة التحكم في ثبات السرعة ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار والمكابح في حالات الطوارئ الخاصة بالمشاة.