"رام" تكشف الستار عن إصدار خاص من شاحنة البيك أب الشهيرة رام 1500 تي آر إكس

كشفت علامة رام اليوم عن أحدث إضافة إلى مجموعتها من شاحنات المهام الخفيفة، وهي الإصدار الحصري والجديد رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست.
يتميز إصدار رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن بمحرك HEMI®️ V-8 فائق الشحن وعالي الأداء سعة 6.2 لتر، ما يوفر أعلى كفاءة لقيادة المسافات الطويلة وثبات في الأداء.
يوفر الإصدار الجديد لمحبي الشاحنات عالية الأداء مجموعة متنوعة من الميزات والمحتويات الفريدة لإضفاء الطابع الشخصي على الشاحنة، إضافة إلى مزيج فريد من التكنولوجيا المتطورة، والرسومات الجرافيكية، والأداء والمظهر الخارجي المميز.
وعززت العلامة التجارية في إصدار رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن مجموعة معدات TRXالمستوى 2 لتتضمن لونًا خارجيًا فريدًا من Mojave Sand وتفاصيل جرافيكية، وإطارات فريدة من نوعها مقاس 18 بوصة بقفل خرزة سوداء بالكامل، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة الألواح، وسبراي طلاء تان لأرضية الشاحنة، إضافة إلى تجهيزات تثبيت الشحنات، وضوء مكابح LED مثبت بالكابينة. وفي داخل الشاحنة، تحتوي رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن على درزات Light Frost وشعار TRX مطرز على ظهر المقاعد، بالإضافة إلى لمسات فريدة بألياف الكربون وعجلة قيادة بقاعدة مسطحة من الجلد والألياف الكربونية، وشارة وحدة تحكم وسطية فريدة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي يظهر عليها شعار TRX بلون Mojave Sand. وتشمل ميزات السلامة التحكم في ثبات السرعة ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار والمكابح في حالات الطوارئ الخاصة بالمشاة.
وعن هذا الإطلاق الجديد، يقول مايك كوفال جونيور، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية رام في مجموعة ستيلانتيس: "يسعى عملاؤنا إلى التميز على الدوام، ومن خلال إطلاق الطراز الجديد رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن، فإننا نقدم لهم مزيجًا رائعًا من الأداء والقدرات والتكنولوجيا المتطورة التي تلبي كل احتياجاتهم وتطلعاتهم. ويأتي إصدار ساندبلاست أديشن ليشدد على قدره شاحنات البيك أب الشهيرة رام على الاستمرار بتقديم خصائص وميزات جديدة تسهم في استقطاب اهتمام محبي هذا النوع من السيارات".