سيارات "كاديلاك" الجديدة تأتي بميزتين جديدتين تُعززان نظام القيادة الآلية
أعلنت شركة "جنرال موتورز" أن سيارات "كاديلاك سوبر كروز" الجديدة ستأتي بميزتين ستعززان نُظُم القيادة الآلية فيها.
وأوضحت "جنرال موتورز" -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أن الميزات الجديدة التي ستتمتع بها تلك السيارات؛ ستعزز نظم مساعدة السائق الآلية، لتوفير إمكانية تغيير المسار التلقائي، وإمكانيات القطر للمالكين المؤهلين.
وستكون تلك المزايا متاحة لسيارات "كاديلاك سي تي 4" و"كاديلاك سي تي 2" لعام 2021.
وتسمح التقنية الأولى المتاحة بإمكانية تغيير المسار بطريقة آلية، في حالة وجود أي سيارة ظهرت بصورة مفاجئة أمامك، لتجنب الحوادث المرورية.
أما عن إمكانية القطر الآلي، فتتيح تلك الميزة إمكانية قطر سيارات كاديلاك ذات الدفع الرباعي لأي سيارة أخرى دون لمس عجلة القيادة.
أما بالنسبة لسعر تلك الخدمات، فقالت شركة جنرال موتورز في رسالة لموقع "إنغادجيت": إنها ستُعلم أصحاب تلك السيارات بإمكانية إدخال تلك التعديلات، وستُخطرهم بسعرها وقت طرحها في الأسواق لديهم.