سيارات "كاديلاك" الجديدة تأتي بميزتين جديدتين تُعززان نظام القيادة الآلية

وأوضحت "جنرال موتورز" -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أن الميزات الجديدة التي ستتمتع بها تلك السيارات؛ ستعزز نظم مساعدة السائق الآلية، لتوفير إمكانية تغيير المسار التلقائي، وإمكانيات القطر للمالكين المؤهلين.