شاهد.. تصميم مذهل لسيارة "هامر" الكهربائية الجديدة

كشفت شركة "جي إم سي" الأمريكية عن تصميمها الجديد الذي وُصف بالمبهر، لسيارة البيك أب "هامر" الجديدة المرتقبة.
ويُظهر التصميم أن سيارة "هامر" الكهربائية ستكون بوزن 9 آلاف رطل، وسترتفع عن الأرض بنحو 6 بوصات إضافية تقريبًا؛ أي يصبح إجمالي ارتفاع السائق نحو 15.9 بوصة؛ مما سيمكّنها من تجنب العوائق والطرق الوعرة بسهولة شديدة.
وتُنَبه الشركة الأمريكية السائقين إلى أن عليهم ألا يستخدموا وضع التعليق إلا في السرعات المنخفضة، وأن الاستخدام المتكرر للميزة سيحتاج لتبريد السيارة قبل تعليقها مرة أخرى.
وسيبلغ سعر سيارة هامر الكهربائية نحو 110 آلاف دولار تقريبًا، ووعدت بطرح إصدار أرخص قليلًا خلال عامين من الآن.