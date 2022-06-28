شاهد.. تصميم مذهل لسيارة "هامر" الكهربائية الجديدة

ويُظهر التصميم أن سيارة "هامر" الكهربائية ستكون بوزن 9 آلاف رطل، وسترتفع عن الأرض بنحو 6 بوصات إضافية تقريبًا؛ أي يصبح إجمالي ارتفاع السائق نحو 15.9 بوصة؛ مما سيمكّنها من تجنب العوائق والطرق الوعرة بسهولة شديدة.