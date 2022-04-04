شركة صينية توقف إنتاج مركبات البنزين: "نركز فقط على الكهربائية"

وفيما يتعلق بالعملاء الحاليين لمركبات البنزين ذكرت "بي واي دي"، وفق "الألمانية"، أنها ستواصل تقديم خدمات محسنة ودعم ما بعد البيع لهم، فضلاً عن تزويدهم بقطع الغيار على مدار الحياة.