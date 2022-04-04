شركة صينية توقف إنتاج مركبات البنزين: "نركز فقط على الكهربائية"

أعلنت شركة "بي واي دي" الصينية لتصنيع المركبات، أنها توقفت بالفعل عن إنتاج المركبات التقليدية العاملة بالبنزين بدءاً من مارس.
وذكرت الشركة الصينية الرائدة في تصنيع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، وفقا لما نقلته "شينخوا"، أنه في المستقبل ستركز أعمالها في قطاع المركبات على المركبات الكهربائية.
وفيما يتعلق بالعملاء الحاليين لمركبات البنزين ذكرت "بي واي دي"، وفق "الألمانية"، أنها ستواصل تقديم خدمات محسنة ودعم ما بعد البيع لهم، فضلاً عن تزويدهم بقطع الغيار على مدار الحياة.
وباعت الشركة 104,338 سيارة ركاب بينها 50,674 طرازاً هجيناً بالكهرباء و53,664 طرازاً كهربائياً نقياً، فيما لم يتم بيع طرازات تعمل بالبنزين.