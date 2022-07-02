شركة Drako Motors تعلن سيارة Drako Dragon الكهربائية

واحدة من أبرز مميزات سيارة Drako Motors هي أبواب جناح النورس الشهيرة، مع استخدام كمية كبيرة من ألياف الكربون في صناعة الهيكل، كما أن المقصورة مغلفة بأجود أنواع الجلود الأوروبية وأكثرها فخامة؛ ما يعكس الفخامة والراحة، مع تصميم فريد وسهولة الدخول والخروج.