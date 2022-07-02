شركة Drako Motors تعلن سيارة Drako Dragon الكهربائية

أعلنت شركة Drako Motors سيارة Drako Dragon الكهربائية، وهي سيارة خارقة جديدة على شكل سيارات الدفع الرباعي، ويمكن أن تتسارع إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.9 ثانية، ولا تزال تقدم الفخامة.
تم هندسة السيارة في وادي السليكون، بينما تم تصميمها وصنعها في إيطاليا؛ وهو ما يرتقي بالسيارات الخارقة الكهربائية إلى المستوى التالي.
تخفي الظلال الكثيرة معالم تصميم سيارة الدفع الرباعي، ولكن يمكننا رؤية عناصر الإضاءة الأمامية والخلفية، وتصميم غطاء المحرك، وجزء من المصد الأمامي والجناح الكبير في الخلف.
واحدة من أبرز مميزات سيارة Drako Motors هي أبواب جناح النورس الشهيرة، مع استخدام كمية كبيرة من ألياف الكربون في صناعة الهيكل، كما أن المقصورة مغلفة بأجود أنواع الجلود الأوروبية وأكثرها فخامة؛ ما يعكس الفخامة والراحة، مع تصميم فريد وسهولة الدخول والخروج.