عملاق السيارات "تويوتا" يستأنف إنتاجه غدًا بعد تعرضه لهجوم إلكتروني

علّقت شركة السيارات اليابانية "تويوتا"، جميع عمليات مصانعها اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني؛ مشيرة إلى أنها ستعاود استئناف عمليات الإنتاج يوم غد الأربعاء.

ولم ترد معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم ولا دوافعه، والذي يأتي بعد انضمام اليابان إلى الحلفاء الغربيين ضد روسيا، ولم يتضح ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بالأزمة الحالية في أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان: إن خطوط إنتاج تويوتا ستعود للعمل في 14 مصنعًا في جميع أنحاء اليابان يوم غد، عقب توقفها اليوم؛ مما أفقدها إنتاج نحو 13 ألف سيارة.

ويأتي وقف الإنتاج في الوقت الذي تتصدى فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لاضطرابات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم الناجمة عن جائحة كورونا التي أجبرتها وشركات صناعة السيارات الأخرى على تخفيض الإنتاج.

ووفقًا لوكالة "رويترز" فإن تويوتا شهدت الشهر الماضي أيضًا توقف بعض إنتاجها في أمريكا الشمالية؛ بسبب نقص قطع الغيار الناجم عن احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين.

وقال وزير الصناعة الياباني، للصحفيين اليوم الثلاثاء: إن الشركات الكبرى لديها إجراءات أمنية إلكترونية مطبقة؛ لكن الحكومة قلقة بشأن المقاولين من الباطن من المستوى الصغير أو المتوسط.