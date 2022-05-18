"فورد" تبدأ بتشغيل سيارتها ذاتية القيادة في مدينتين أمريكيتين

سيارات
أعلنت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، بدء تشغيل سيارتها ذاتية القيادة "آرجو أيه آي" في مدينتين أمريكيتين.
وأوضحت "فورد" أن سيارتها ذاتية القيادة تعمل حالياً في مدينتَي أوستن وميامي، وأنها حالياً لا تحمل عملاء مدفوعي الأجر حتى الآن، لكنها تعمل على نقل موظفي "آرجو أيه آي" لاختبارها بصورة نهائية.
وأشارت "فورد"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن ذلك يعد "خطوة مهمة" ضمن خطتها التسويقية للسيارات ذاتية القيادة.
وذكرت أنها تنوي قريباً إطلاق مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات المصممة للسماح لشركات النقل والتوصيل والخدمات اللوجستية بدمج مركباتها في خدماتها الخاصة.