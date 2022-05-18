"فورد" تبدأ بتشغيل سيارتها ذاتية القيادة في مدينتين أمريكيتين

وأوضحت "فورد" أن سيارتها ذاتية القيادة تعمل حالياً في مدينتَي أوستن وميامي، وأنها حالياً لا تحمل عملاء مدفوعي الأجر حتى الآن، لكنها تعمل على نقل موظفي "آرجو أيه آي" لاختبارها بصورة نهائية.