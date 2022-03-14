"فورد" تستثمر ملياري دولار لإنتاج 1.2 مليون سيارة كهربائية

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات ضخّ استثمارات إضافية بقيمة مليار دولار في مصنعها بمدينة كولونيا غربي ألمانيا؛ بهدف تسريع إنتاجها من السيارات الكهربائية.
وتخطط شركة فورد الآن لإنفاق ما مجموعه (2) مليارَيْ دولار لإطلاق طرازين من السيارات الكهربائية، وإنتاج 1.2 مليون من هذه المركبات في غضون 6 سنوات، حيث يباع الطراز الأول ابتداءً من عام 2023، والثاني ابتداءً من عام 2024.
ووفق "الألمانية" من المقرر توفير الأجزاء الأساسية لصنع كلا الطرازين -ما يسمى بمجموعة الأدوات المعيارية- من قبل مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات.
وقال رئيس شركة فورد في أوروبا ستيوارت رولي: إن الاستثمار سيؤهل الموقع للمستقبل.
وأعلنت شركة فورد عن خطط لجلب طراز آخر لسيارة ركاب كهربائية رومانية الصنع، وأربعة طرازات من مركبات تجارية كهربائية إلى السوق الأوروبية بحلول عام 2024، بالإضافة إلى الطرازين المقرر إنتاجهما في كولونيا.