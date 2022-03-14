"فورد" تستثمر ملياري دولار لإنتاج 1.2 مليون سيارة كهربائية

وتخطط شركة فورد الآن لإنفاق ما مجموعه (2) مليارَيْ دولار لإطلاق طرازين من السيارات الكهربائية، وإنتاج 1.2 مليون من هذه المركبات في غضون 6 سنوات، حيث يباع الطراز الأول ابتداءً من عام 2023، والثاني ابتداءً من عام 2024.