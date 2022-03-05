"فورد" تكشف الجيل المقبل من "فورد إيفرست"

كشفت شركة فورد عن الجيل المقبل من فورد إيفرست. وقدمت فورد ثلاثة طُرز من الجيل الجديد، هي: الطراز الرياضي، تيتانيوم والطراز الرائد الجديد بلاتينيوم.
وتأتي السيارة بمجموعة من المحركات التي تشمل محركًا توربينيًّا V6 جديدًا بسعة 3.0 لترات، ومحرك ديزل تيربو سعة لترَيْن، إضافة إلى محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر، سيتوافر بدءًا من عام 2023 في أسواق محددة.
ويمتاز الطراز بخط قوي على الجانبين من الأمام إلى الخلف، في حين يوفر المسار الأوسع مظهرًا أكثر دراماتيكية للعجلات؛ وهو ما يعزز التصميم القوي والحديث.
وركز المصممون أيضًا على الوظائف والجو العام في المقصورة؛ ليكون مستوحى من المنازل الحديثة، وجلبوا المواد الفاخرة، وأجروا التشطيبات الممتازة، وأضافوا الإضاءة المحيطة المريحة في المناطق التي ستضفي قيمة أكبر لتجربة العملاء.
وبهذا الصدد صرح إيان فوستون، كبير مهندسي المنصات لطُرز إيفرست: "عندما كنا نتخيل الجيل المقبل من إيفرست لم نبدأ من البداية، وإنما بدأنا من النهاية، أي مع متطلبات عملائنا من عشاق المغامرات، ولقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء. وسواء اختار الركاب الخوض في الرمال الصحراوية، أو صعود المناطق الصخرية، أو التجوال في المدينة، سيقدِّر هؤلاء العملاء فوائد وقدرات ورحابة سيارات الدفع الرباعي".
وقال ماكس وولف، مدير التصميم في الصين ومجموعة فورد للأسواق الدولية: "قدَّمنا إيفرست للعملاء خلال مراحل عدة أثناء عملية التصميم، وكانت ملاحظاتهم متسقة، وتشير إلى إعجابهم بالمظهر الخارجي ذي التصميم القوي والمتين، كما أنهم وجدوا أنه أنيق وعصري أيضًا. وأشار العملاء إلى أن طراز إيفرست سيمنحهم الثقة للقيادة على الطرقات الوعرة؛ لأنه يبدو كسيارة الدفع الرباعي المناسبة للمغامرات".
تشمل مزايا مساعدة السائق والسلامة الجديدة والمحسَّنة، المتوافرة في الجيل المقبل من إيفرست أيضًا، ما يأتي:
جديد: نظام الحفاظ على المسار مع ميزة اكتشاف حواف الطريق
جديد: نظام الملاحة لتجنب العقبات المصمم للعمل ضمن سرعات القيادة في المدينة والطرق السريعة.
جديد: مساعد الفرامل العكسي يساعد السائقين على العودة إلى أماكن صف السيارة والأماكن الضيقة الأخرى من خلال توفير التحذيرات المسموعة والمرئية.
جديد: نظام معلومات النقطة العمياء مع تغطية للمقطورة، الذي يعمل على مراقبة النقاط العمياء حول السيارة والمقطورة، وينبه السائق لأي مخاطر يتم التعرف عليها.
محسَّن: نظام الكبح التلقائي لمنع الحوادث مع وظيفة التقاطع.