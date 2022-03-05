"فورد" تكشف الجيل المقبل من "فورد إيفرست"

وبهذا الصدد صرح إيان فوستون، كبير مهندسي المنصات لطُرز إيفرست: "عندما كنا نتخيل الجيل المقبل من إيفرست لم نبدأ من البداية، وإنما بدأنا من النهاية، أي مع متطلبات عملائنا من عشاق المغامرات، ولقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء. وسواء اختار الركاب الخوض في الرمال الصحراوية، أو صعود المناطق الصخرية، أو التجوال في المدينة، سيقدِّر هؤلاء العملاء فوائد وقدرات ورحابة سيارات الدفع الرباعي".