"فورد" تكشف عن الجيل الجديد من رينجر رابتر.. هنا التفاصيل

أعلنت شركة فورد عن وصول الجيل المقبل من فورد رينجر رابتر؛ حيث طورت شركة فورد بيرفورمانس رينجر رابتر، وهو الطراز الأبرز في الأداء من الجيل المقبل من سلسلة رينجر.

ويمزج رينجر رابتر بين القوة الخام والدقة الميكانيكية والتقنيات المتطورة؛ لإطلاق الرينجر الأكثر تطورًا على الإطلاق.

وبهذا الصدد قال كبير مهندسي سلسلة رينجر رابتر لدى فورد بيرفورمانس، السيد ديف بيرن: "ركزنا في تصميم هذا الطراز على تقديم شاحنة ذات أداء مذهل نقدمها عبر الجيل القادم من رينجر رابتر، وهي أسرع بشكل ملحوظ وذات تصميم رائع ومزايا جديدة وعديدة، كما أنها أقوى شاحنة رينجر جبارة من فورد نصممها على الإطلاق".

وأضاف: أن الأداء القوي من محرك EcoBoost V6 بالتيربو المزدوج سعة 3.0 لتر الذي ينتج قوة تصل إلى 292 كيلو واط "392 حصانًا" و5,650 دورة في الدقيقة، وسيكون محرك الديزل ثنائي التوربو سعة 2.0 لتر للجيل المقبل من رينجر رابتر متاحًا في أسواق محددة اعتبارًا من عام 2023.

وتابع بيرن: "يوفر المحرك سعة 3.0 لتر طريقة ديناميكية مختلفة في شاحنة رينجر رابتر من شأنها أن ترضي حتى أكثر عشاق الأداء قوةً. وسيجعلك التسارع والأداء الفائق في مجموعة نقل الحركة الجديدة تبتسم طوال فترة القيادة"، وتم إقران المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يضم 10 سرعات.

وتابع: يستطيع السائق اختيار صوت المحرك المفضل لديه عن طريق الضغط على زر موجود على عجلة القيادة، أو عن طريق تحديد وضع القيادة الذي يستخدم أحد الإعدادات التالية: هادئ، مصمم لمنح الأولوية للهدوء ومن ثم الأداء والصوت، وعادي مخصص للاستخدام اليومي، يقدم هذا الإعداد عادمًا واحدًا يمنح الشاحنة حضورًا قويًا دون أن يكون الصوت مرتفعًا جدًا وهو مناسب للاستخدام في الشارع. ويتم تطبيق الخيار هذا بشكل تلقائي في الوضع العادي والأرض الزلقة والطين والشقوق ووضع صعود الصخور.

وكذلك الرياضي يوفر صوتًا أعلى وأكثر قوةً عند رغبتك بالقليل من الحماس، وباها يعد هذا الخيار الأكثر توحشًا من ضمن إعدادات العادم من حيث الصوت والنغمة، ويعتبر نظامًا مباشرًا مخصصًا للاستخدام على الطرق الوعرة فقط.

وواصل: يقوم كل وضع محرك يمكن اختياره بضبط عدد من عناصر المحرك وناقل الحركة وتعديل حساسية ومعايرة ABS وأدوات التحكم وتفعيل صمام العادم والتوجيه، واستجابة دواسة الوقود وحتى مجموعة العدادات وشاشة اللمس المركزية. واعتمادًا على الوضع، يتغير نظام ألوان الشاشات الرقمية لتتناسب مع الوضع الذي تم اختياره.

وأوضح أن الطرقات العادية سيكون فيها العادي مصممًا ليوفر الراحة وكفاءة الوقود وسهولة القيادة، والرياضي أكثر استجابة للقيادة الحماسية على الطرقات، وعند الأرض الزلقة لقيادة أكثر ثقة على الطرقات الوعرة والزلقة أو الأسطح غير المستوية.

أما الطرقات الوعرة فإن الزحف الصخري يوفر قوة الجر والدفع المثالية على الأسطح الرخوة، والرمال للاستخدام في ظروف الرمال الناعمة والثلوج العميقة؛ مما يؤدي إلى تحسين توصيل الطاقة وتحولات ناقل الحركة، والوحل/ الشقوق لتحقيق أقصى ثبات على الطرق الوعرة أثناء الانطلاق والحفاظ على زخم السيارة، وباها تم ضبطه للحصول على أداء عالي السرعة على الطرقات الوعرة، مع ضبط جميع الأنظمة لتحقيق أقصى قدر من الاندفاع.

وختم: يأتي الجيل المقبل من رينجر رابتر مزودًا أيضًا بتقنية Trail Control، والتي تشبه مثبّت السرعة للسير على الطرقات الوعرة. وتمكن هذه التقنية السائق من اختيار سرعة معينة "أقل من 32 كم/ ساعة" ببساطة، ومن ثم تدير السيارة التسارع والفرملة بينما يركز السائق على التوجيه عبر التضاريس القاسية.