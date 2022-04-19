قيمة مهدرة.."تسلا" تستغني عن شاحنها المحمول المجاني مع سياراتها الجديدة

وأثار قرار شركة "تسلا" بالتخلص من الشاحن المحمول المجاني ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الرافضين له، وتأكيدهم أنه من المريح أن يكون معهم الشاحن أثناء السفر، وما بين المؤيدين الذين يعتبرونه غير ضروري، وأنه يمكن لمالكي سيارات "تسلا" شحن سياراتهم من شاحن حائط مثبت في منزلهم أو في محطة شحن.