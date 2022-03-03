"كيا" تكشف النقاب عن تقنيتها للقيادة الذاتية وستزود بها تلك السيارة

كشفت شركة "كيا" الكورية الجنوبية، النقاب عن تقنيتها الجديدة للقيادة الذاتية، التي تنوي أن تدعم بها سيارتها الجديدة التي تنوي إطلاقها في وقت لاحق من عام 2023.

وأوضحت "كيا" في بيان رسمي أنها تنوي أن تدعم سيارتها "إي في 9" الكهربائية بتقنية "أوتو مود" للقيادة الذاتية.

ووعدت كيا في بيانها، بنيتها إطلاق 14 طرازًا من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2027، وبمبيعات تصل إلى 1.2 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

أما بالنسبة لسيارتها الحديثة "إي في 9" من نمط سيارات "إس يو في"؛ فستكون أول سيارة تستخدم تقنية القيادة الذاتية، التي تعتمد على تقنيات مُحَدّثة لضمان أمان كبير في قيادة السيارة.

ومن المتوقع أن يتم دعم سيارة "إي في 9" بشاشة ضخمة بقياس 27 بوصة ولوحة تشغيل بعرض الواجهة الأمامية بطول 5 أمتار، وإمكانية وصولها إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 5 ثوانٍ فقط، وببطارية ضخمة يمكنها أن تسير لـ540 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتمنحك 100 كيلومتر إضافية بنظام الشحن الاحتياطي.

أما بالنسبة لتقنية القيادة الذاتية؛ فهي تتميز بتقنية "الطيار الآلي" للقيادة الذاتية على الطرق السريعة، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتقود بمفردها دون تدخل من السائق على الطرق السريعة.