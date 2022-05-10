"لوسيد" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصنعها في "عبدالله الاقتصادية".. الأسبوع المقبل

وفي شهر إبريل الماضي أعلنت السعودية إبرام اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء مركبات كهربائية، بحد أدنى 50 ألف مركبة، وحد أعلى 100 ألف مركبة، خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها؛ ليكون صديقًا للبيئة.