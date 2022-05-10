"لوسيد" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصنعها في "عبدالله الاقتصادية".. الأسبوع المقبل

اقترب موعد إنشاء مصنع لوسيد بالسعودية؛ إذ من المقرر توقيع بدء إنشاء مصنع لوسيد الأسبوع القادم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ومن المقرر أن يتم التوقيع بحضور شركاء لوسيد: وزارة المالية، وزارة الاستثمار، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الصناعية السعودي وإعمار المدينة الاقتصادية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عام 2018م توقيعه اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من مليار دولار أمريكي مع شركة لوسيد.
وفي شهر إبريل الماضي أعلنت السعودية إبرام اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء مركبات كهربائية، بحد أدنى 50 ألف مركبة، وحد أعلى 100 ألف مركبة، خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها؛ ليكون صديقًا للبيئة.