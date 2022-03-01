محافظ المجمعة يدشن شعار وهوية النسخة الأولى لـ"رالي سدير"

يدشن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل (محافظ المجمعة) مساء الاثنين القادم في قاعة مسرح مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة السادسة والنصف شعار وهوية النسخة الأولى من رالي سدير وحسابات التواصل الاجتماعي وبوابة الرالي خلال مؤتمر إعلامي يعقده بهذه المناسبة وتنظمه لجنةُ التنمية السياحية بمحافظة المجمعة ممثلة باللجنة الإعلامية.

وسيكرّم الأمير عبدالرحمن على هامش المؤتمر الفائزين والمشاركين في الراليات والمنافسات والأنشطة الخاصة برياضة السيارات والدراجات النارية من أبناء المحافظة، تقديرًا منه على جهودهم وتحفيزًا لأبناء المحافظة على ممارسة هذه الرياضة وفق الأطر والأنظمة التي تساعد على حماية الشباب وإبراز مواهبهم في هذا المجال، كما سيتم استعراض أهداف وآلية تنظيم الرالي بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة له.

وبهذه المناسبة وجّه محافظ المجمعة الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص وتجاوبها وإصدارها الموافقات الرسمية على إقامة الرالي خلال فترة وجيزة، واصفًا إياها بـ(الداعم) الرئيس الذي سيُسهم في إنجاحه وإبرازه بالشكل الذي يليق بتاريخ المنطقة.

وأكد الأمير عبدالرحمن أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات تساعد الشباب على استثمار أوقاتهم في التنافس الرياضي وتُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة وتنويع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية للإسهام في استثمار مواهب الشباب في الأماكن الصحيحة لتفريغ طاقاتهم وإبراز مواهبهم، ويُسهم في تحويل القطاع الرياضي إلى رافد اقتصادي، مشيرًا إلى أن إلقاء الضوء على الجوانب التاريخية والمعالم الأثرية والسياحية، وإبراز جهود الدولة في التنمية والجوانب الحضارية والتطور المتسارع في المحافظة أحد أهم الأهداف التي يسعى الرالي إلى تحقيقها.

من جهة أخرى، أكد المهندس عمار القاضي مدير الرالي أن جميع التجهيزات والتحضيرات الفنية تجري كما هو مخطط لها، وبدعم ومتابعة حثيثة من قِبل محافظ المجمعة ولجنة التنمية السياحية في المحافظة، منوهًا بأن الرالي فرصة للسائقين لاكتشاف المنطقة والمسارات ذات الطبيعة الجغرافية الممتعة والمتنوعة.

وأشار القاضي أن الرالي يُقام برعاية محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، ويستمر لثلاثة أيام خلال الفترة من 14- 16 شعبان 1443هـ الموافق 17- 19 مارس 2022م، يقطع خلاله المتسابقون 250 كيلو مترًا، مشيدًا بدعم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ومثمنًا الجهود التي يبذلها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في سبيل تطوير رياضة السيارات.

وفي السياق ذاته، قدم ناصر اليوسف رئيس اللجنة الإعلامية شكره لمحافظ المجمعة على دعمه وحرصه ومتابعته وإشرافه المباشر على الإعداد والتجهيز للرالي؛ ما يبعث على التفاؤل لتحقيق نجاح كبير وصدى إعلامي بإذن الله.

وأضاف "اليوسف" أن الهدف من المؤتمر الإعلامي هو تعريف وسائل الإعلام وجميع فئات المجتمع بالرالي وأهدافه، داعيًا وسائل الإعلام للحضور وتغطية هذه المناسبة الوطنية لما للإعلام من أهمية في إبراز قدرات شباب الوطن في تنظيم وتنفيذ كبرى الفعاليّات والأنشطة الرياضية.