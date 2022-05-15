مركز أبحاث ألماني: 2022 سيكون أسوأ عام لشركات السيارات منذ 2011

وتوقع تحليل المركز الألماني أن عدد السيارات التي سيتم بيعها خلال العام الجاري لن تتجاوز 67.6 مليون سيارة، وهو ما يمثل أسوأ تراجع للقطاع، حيث ستكون مبيعات العام الجاري أقل بنحو مليون سيارة عن 2020 والأسوأ منذ عام 2011 لشركات صناعة السيارات.