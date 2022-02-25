من شيفروليه.. سيارة كهربائية بإطارات خالية من الهواء قريبًا

أعلنت شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات شراكتها مع مجموعة جنرال موتورز لتطوير الإطارات الخالية من الهواء، والمقاوِمة للثقوب، وسيتم تصميمها وبيعها للجيل القادم من سيارات شيفروليه بولت الكهربائية قريبًا تحت اسم "إطارات أيرلس".

ومن مميزات إطار "Uptis" شعور السائقين بالأمان أثناء القيادة، ويساهم في تخفيض وقت التعطل الناتج من تسرب الهواء من الإطارات، كما أنه يفيد المجتمع عمومًا بتحقيق قدر أعلى من التوفير في الموارد البيئية من خلال الحد من استخدام المواد الخام في إنتاج الإطارات البديلة أو الاحتياطية.

وفي الوقت نفسه تحقق هذه المزايا أعلى مستويات التوفير البيئية؛ إذ يتخلص العالم سنويًّا من نحو 200 مليون إطار قبل أن ينتهي عمرها الإنتاجي؛ وذلك بسبب انثقاب الإطار، أو تلفه، أو انسلاخه نتيجة أخطار الطريق، أو نتيجة تعبئة الإطار بقدر غير ملائم من ضغط الهواء؛ ما يسبب التآكل غير المتكافئ.