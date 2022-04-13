من "فورد".. إشارات ذكية تتحول إلى اللون "الأخضر" لتسهيل مرور سيارات الطوارئ

يؤدي وجود معوقات في تباطؤ المستجيبين الأوليين في حالات الطوارئ، وسرعة وصولهم إلى مكان الحادث، وقد يؤدي تأخرهم إلى عواقب سلبية خطيرة، ينتج منها حوادث، أو تؤثر في عمليات إنقاذ مصابين لتعطل سيارات الإسعاف أو المطافئ أو غيرها من مركبات الطوارئ.