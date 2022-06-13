من قلب "تقنية الرياض".. "الجميح" للسيارات تدشِّن "جي إيه سي GS8" الجديدة كليًّا

ثم رحب بالضيوف المهندس هشام عامر، المدير التنفيذي لعلامة جي إيه سي في السعودية، وقال: "نؤمن في شركة الجميح للسيارات بأن نجاح جي إيه سي بوصفها علامة تجارية يعتمد بشكل كبير على استثمار عملائنا بثقتهم بنا، وأنهم على وعد لتلقي أفضل مستويات الخدمة؛ لذلك يسعدني إعلان خطط التوسع في المملكة العربية السعودية لخدمة عملائنا، منها افتتاح مراكز خدمة جديدة قريبًا في مدينتَي الرياض وجدة لخدمة العملاء في هذه المناطق لتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع على مستوى الجودة والسرعة في التنفيذ. ولا ننسى هنا أننا قمنا –ومازلنا- بتوسيع نطاق شبكة بيع قطع الغيار بالجملة لمناطق عديدة في كل أنحاء السعودية. ونذكِّر بأن علامة جي إيه سي في السعودية تتميز باستثمارها في توفير قطع الغيار؛ فقد افتتحت مؤخرًا مستودعًا رئيسيًّا في مدينة الدمام الذي بدوره يعمل على توفير القطع اللازمة لجميع المناطق. وقد عهدت شركة الجميح للسيارات بالمحافظة على مكانة العلامة التجارية جي إيه سي في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات ما بعد البيع من الصيانة، وتوفير قطع الغيار بجودة وأسعار تنافسية، جعلت اسم العلامة التجارية أحد أهم الخيارات عند الإقبال على الشراء".