من قلب "تقنية الرياض".. "الجميح" للسيارات تدشِّن "جي إيه سي GS8" الجديدة كليًّا

دشَّنت شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات جي إيه سي موتور "GAC Motor" في المملكة العربية السعودية سيارتها GS8 الجديدة كليًّا موديل 2023 تحت شعار "رحبوا بالجيل الكفو"، وذلك في حفل خاص أقيم بمدينة الرياض التقنية بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بقطاع السيارات.
وبدأ برنامج الحفل بكلمة ترحيبية من السيد زينج هيبين، انضم بها للحضور عن طريق الاتصال المرئي من مدينة جوانزو- الصين، وأثنى من خلالها على العلاقة المتينة بين شركة الجميح للسيارات وشركة جي إيه سي موتور. وأضاف: "من خبرة شركة جي إيه سي الأم في صناعة السيارات للعديد من العلامات التجارية المعروفة، تنفرد سياراتنا بين مثيلاتها بتصاميم صُممت خصيصًا لتناسب مختلف الأذواق.. من حرفية التصنيع، ودقة التفاصيل، والتقنيات اللامتناهية، وصولاً إلى تفرُّدها بتصاميمها الخاصة الناتجة من جهود هائلة في مراكز البحث والتطوير. ويتم تصنيع كل سيارة ببصمة تميزها عن التصاميم الأخرى من فئتها، وتخدم فئات واحتياجات مختلفة".
ثم رحب بالضيوف المهندس هشام عامر، المدير التنفيذي لعلامة جي إيه سي في السعودية، وقال: "نؤمن في شركة الجميح للسيارات بأن نجاح جي إيه سي بوصفها علامة تجارية يعتمد بشكل كبير على استثمار عملائنا بثقتهم بنا، وأنهم على وعد لتلقي أفضل مستويات الخدمة؛ لذلك يسعدني إعلان خطط التوسع في المملكة العربية السعودية لخدمة عملائنا، منها افتتاح مراكز خدمة جديدة قريبًا في مدينتَي الرياض وجدة لخدمة العملاء في هذه المناطق لتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع على مستوى الجودة والسرعة في التنفيذ. ولا ننسى هنا أننا قمنا –ومازلنا- بتوسيع نطاق شبكة بيع قطع الغيار بالجملة لمناطق عديدة في كل أنحاء السعودية. ونذكِّر بأن علامة جي إيه سي في السعودية تتميز باستثمارها في توفير قطع الغيار؛ فقد افتتحت مؤخرًا مستودعًا رئيسيًّا في مدينة الدمام الذي بدوره يعمل على توفير القطع اللازمة لجميع المناطق. وقد عهدت شركة الجميح للسيارات بالمحافظة على مكانة العلامة التجارية جي إيه سي في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات ما بعد البيع من الصيانة، وتوفير قطع الغيار بجودة وأسعار تنافسية، جعلت اسم العلامة التجارية أحد أهم الخيارات عند الإقبال على الشراء".
وبهذه المناسبة علَّق السيد وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل: " في عام 2018، ومن منطلق مواكبة متطلبات السوق السعودي، وتلبية لاحتياجات العملاء المختلفة، قررت شركة الجميح للسيارات الدخول إلى عالم السيارات الصينية، ووضع ثقتها في علامة تجارية تنافسية. هكذا بدأ طريق نجاح الجميح - جي إيه سي في المملكة العربية السعودية. ولأننا على دراية بحجم السوق السعودي، وضخامة الإقبال على الشراء، فنحن نصب كل جهودنا في الاستثمار في استراتيجيات لتطوير وتوسع العلامة التجارية، تمكَّنا من خلالها أن ننال ثقة المستهلك السعودي، ووضع أساسيات راسخة لنمو العلامة على مَرِّ السنوات".
وتتميز سيارة GS8، سيارة الـ SUV التي ستغير المفاهيم في فئتها بين منافساتها من العلامات الصينية وغير الصينية في السوق السعودي، بما توفره من تصميم وخصائص وتكنولوجيا متقدمة؛ إذ تم تطوير الجيل الجديد؛ ليتناسب مع متطلبات السوق؛ لتصبح أكبر نسبيًّا من حيث أبعاد السيارة، وطول قاعدة العجلات الذي أضاف لها رحابة لجميع الركاب في الصفوف الثلاثة. ويأتي الجيل الجديد بمحرك بسعة 2.0 لتر توربو، ينتج 248 حصانًا مع 400 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وقوة أكبر مقارنة بالموديل السابق، مع ناقل الحركة من AISIN (ياباني) بـ 8 سرعات.
وهيكل السيارة الخارجي انسيابي، وجمع بين التقنية والهندسة لعزل أكثر للضوضاء بوجود عوازل مُحكمة، سواء من الزجاج الأمامي أو الأبواب. أما عن مقصورتها الداخلية فتتميز بمقومات الرفاهية حيث فخامة الجِلد وطبلون مغطى بالجِلد بخيارات مختلفة من الألوان، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية. وتأتي سيارة الـ GS8 بشاشة عرض كبيرة LCD ١٤.٦ إنش، تعمل باللمس، وتوفر للسائق تحكمًا بمختلف الخصائص، منها التحكم في المكيف، الذي توفره السيارة، وفتح النوافذ، وربط الجوال بالنظام الذي يوفر خاصية phone mirroring، والعديد من الخصائص التي تقدمها هذه السيارة. كما يأتي هذا الجيل بنظام صوتي من شركة ALPINE الرائدة في مجال الصوتيات. ومن ضمن المميزات في الـ GS8 كاميرات برؤية محيطية بدقة عالية، تسهل عملية ركن السيارة للسائق.
كما تم الاهتمام بأنظمة الأمان على الطريق؛ فتتميز السيارة بنظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ، وأنظمة تنبيه للاصطدام الخلفي أو الأمامي، ونظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ، إضافة إلى نظام projector على الزجاج الأمامي المدعوم بتقنية الواقع المعزز لعرض السرعة والتنبيهات الضرورية.