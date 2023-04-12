شيري الدولية: المملكة ستكون الخطوة الأولى للعلامات التجارية OMODA/JAECOO لتنفيذ "استراتيجية الخليج"

وبدخول المقصورة الداخلية لـOMODA C5، مع مقصورتها الذكية والتكوين التكنولوجي المستقبلي، يبدو أنك في عالم مُوَازٍ ثنائي الأبعاد.

وتشتمل OMODA C5 على شاشات كبيرة مزدوجة للتحكم المركزي مقاس 10.25 بوصة، والتي لا يمكنها التفاعل مع معلومات شاشة الجهاز فحسب، بل يمكنها الاتصال المحمولة لاسلكيًّا أيضًا.