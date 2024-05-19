للمركبات التي تعمل "دون مفتاح".. خبير: 4 طرق تحمي بها سيارتك من السرقة أهمها "حقيبة حجب الإشارة"

كما أن من الملاحظ أن مصنّعي السيارات بدأوا في إضافة مستشعرات الحركة إلى وحدات التحكم عن بُعد؛ حيث إنه في حال لم يكتشف المستشعر أي حركة جديدة بما في ذلك العودة إلى المنزل؛ فإن جهاز التحكم عن بُعد سيدخل وضع السكون ويتوقف عن الإرسال.