"لوسيد" تحقق إيرادات بنحو 150.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني

فقد استطاعت لوسيد تحقيق هذه العائدات من تسليم 1,404 مركبات خلال الربع الثاني وفي طريقها لتصنيع أكثر من 10 آلاف مركبة أخرى خلال العام الجاري، كما أن الشركة بدأت شحن بعض مكونات المركبات إلى المملكة العربية السعودية، وبذلك تنهي لوسيد الربع الثاني بسيولة إجمالية 6.25 مليار دولار والتي ستمول الشركة حتى عام 2025.