"لوسيد" تحقق إيرادات بنحو 150.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني

أعلنت مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية اليوم عن النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو لعام 2023، والتي حققت فيه عائدات بقيمة 150.9 مليون دولار أمريكي.
فقد استطاعت لوسيد تحقيق هذه العائدات من تسليم 1,404 مركبات خلال الربع الثاني وفي طريقها لتصنيع أكثر من 10 آلاف مركبة أخرى خلال العام الجاري، كما أن الشركة بدأت شحن بعض مكونات المركبات إلى المملكة العربية السعودية، وبذلك تنهي لوسيد الربع الثاني بسيولة إجمالية 6.25 مليار دولار والتي ستمول الشركة حتى عام 2025.
وفي هذا الصدد أكد بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد ومديرها أن الشركة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف الإنتاج لعام 2023 لأكثر من 10 آلاف مركبة، وما زال أمام الشركة الكثير لتوسعة قاعدة عملائها خلال النصف الثاني من العام.
وقد حققت الشركة عديد الإنجازات الرئيسة بما في ذلك توقيع اتفاقية للدخول في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع أستون مارتن، وتتطلع الشركة إلى تقديم منتجات جديدة بما في ذلك إنتاج سيارتي لوسيد اير سفير ولوسيد اير بيور بنظام الدفع الخلفي، وكذلك السيارة الرياضية لوسيد جرافيتي المرتقب وصولها في نوفمبر.
ويُذكر أن الشركة قد جمعت ثلاثة مليارات دولار من رأس المال خلال الربع الثاني بما في ذلك 1.8 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، والتي زادت من سيولتها الحالية إلى 6.25 مليار دولار.