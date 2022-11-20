تعرف على أكثر 3 سيارات موثوقية في العالم 2022

وذكر التقرير أن السيارات الألمانية قفزت 10 نقاط، في حين تراجعت العلامة اليابانية مازدا واحتلت المرتبة الرابعة بعد أن حلت في المرتبة الثانية العام الماضي، فيما تصدّر صانعو السيارات الآسيويون؛ حيث إن 7 من العلامات التجارية العشرة الأكثر موثوقية كانت من شركات آسيوية، وجاء صانعو السيارات الأوروبية في المرتبة الثانية.