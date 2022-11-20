تعرف على أكثر 3 سيارات موثوقية في العالم 2022

احتلت سيارات تويوتا اليابانية الصدارة في قائمة أكثر السيارات موثوقية في العالم، وجاءت لكزس في المرتبة الثانية وبي إم دبليو الألمانية في المرتبة الثالثة، وفقًا لتصنيف مجلة "كونسيومر ريفيو" السنوي.
وتقصّت البيانات أكثر من 300 ألف سيارة من عام 2000 و2020، وركز على 17 عيبًا بما في ذلك المحرك وناقل الحركة والتقنية الموجودة في السيارات.
وذكر التقرير أن السيارات الألمانية قفزت 10 نقاط، في حين تراجعت العلامة اليابانية مازدا واحتلت المرتبة الرابعة بعد أن حلت في المرتبة الثانية العام الماضي، فيما تصدّر صانعو السيارات الآسيويون؛ حيث إن 7 من العلامات التجارية العشرة الأكثر موثوقية كانت من شركات آسيوية، وجاء صانعو السيارات الأوروبية في المرتبة الثانية.