ما هي أسباب انسداد أو تلف فلتر الوقود بسيارتك؟

لا شك أن فلتر الوقود من أهم أجزاء نظام ضخ الوقود بسيارتك، فعند تعرضه لأي مشكلة سيتسبب ذلك في ضعف السحب بالسيارة واهتزاز السيارة وضعف تسارعها، لكن إذا كان فلتر الوقود صحيحاً فإنه سيضخ الوقود المناسب إلى السيارة لتعمل بشكل طبيعي، وإليك أسباب انسداد الفلتر كي تتجنبها.