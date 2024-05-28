ما هي أسباب انسداد أو تلف فلتر الوقود بسيارتك؟

لا شك أن فلتر الوقود من أهم أجزاء نظام ضخ الوقود بسيارتك، فعند تعرضه لأي مشكلة سيتسبب ذلك في ضعف السحب بالسيارة واهتزاز السيارة وضعف تسارعها، لكن إذا كان فلتر الوقود صحيحاً فإنه سيضخ الوقود المناسب إلى السيارة لتعمل بشكل طبيعي، وإليك أسباب انسداد الفلتر كي تتجنبها.
مع مرور الوقت تتراكم جزيئات الصدأ والأوساخ والرواسب في خزان الوقود والتي تجد طريقها إلى فلتر الوقود ونظام ضخ الوقود مما يقلل من كفاءته.
يمكن أن يؤدي الوقود منخفض الجودة أو الملوث إلى تسريع عملية انسداد فلتر الوقود، لذا فمن الواجب ملء السيارة بالوقود من مصادر موثوقة لتقليل مخاطر انسداد الفلتر.
قد تتسبب إضافات الوقود غير المتوافقة مع نظام الوقود في انسداد الفلتر نتيجة تراكب الإضافات أو الرواسب الناتجة عن الوقود منخفض الجودة.
إذا تراكمت الرطوبة بسبب التكثيف في خزان الوقود فإن ذلك يؤثر على الفلتر ويسرع من انسداده، وكذلك رواسب الطمي والمياه في صهاريج التخزين الأرضية في محطات الوقود التي تملأ منها خزان الوقود.
ومن الأسباب الأخرى التي قد تتسبب في كتم أو انسداد الفلتر:
فشل مضخة الوقود عن العمل.
دخول الغبار والأوساخ إلى الخزان أثناء ملء نظام الوقود.
تعتبر عملية استبدال فلتر الوقود بآخر جديد هي أفضل حل للفلاتر المسدودة، فمن المحتمل أن يكون هناك تراكم للأوساخ في خزان الوقود، ومن المرجح أن يحتاج نظام الوقود الخاص بك بالكامل إلى التفكيك والتنظيف والشطف بما في ذلك إزالة خزان الوقود أو استبداله.