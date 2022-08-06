لتقديمها معلومات مضلّلة عن القيادة الذاتية.. "إدارة المركبات" بكاليفورنيا تقاضي "تسلا"

وقد يكون لفوزها في الدعوى ضد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية عواقب وخيمة؛ فمن المحتمل أن تُسحب من "تسلا" التراخيص التي تتيح لها تصنيع سياراتها أو بيعها في كاليفورنيا؛ على ما أوضحت "لوس أنجليس تايمز".