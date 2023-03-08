"رولز رويس" تكشف عن سبيكتر الكهربائية في أكبر صالة لها بالعالم

ولم يأتِ اختيار المملكة العربية السعودية للكشف عن سبيكتر من منطلق المصادفة، ولاسيما مع تحول المملكة إلى مركز للفخامة والابتكار. وبالتالي، أصبحت المملكة الموقع المثالي للكشف عن أول سيارة كوبيه كهربائية فائقة الفخامة في العالم، ويشكّل ظهورها الرسمي الأول في المنطقة بداية حقبة جديدة لرولز- رويس موتور كارز في الشرق الأوسط، فيما تتحضّر العلامة لبناء السيارات الكهربائية حصرًا بحلول نهاية العام 2030. وعبر الكشف عن سبيكتر في المملكة العربية السعودية، تبرهن رولز-رويس موتور كارز أيضًا عن دعمها لرؤية المملكة 2030، حيث تتصدّر الاستدامة سلّم الأولويات على جدول الأعمال.