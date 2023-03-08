"رولز رويس" تكشف عن سبيكتر الكهربائية في أكبر صالة لها بالعالم

كشفت رولز رويس عن سبيكتر، الكوبيه الكهربائية فائقة الفخامة من رولز- رويس، للمرة الأولى خارج جودوود، المملكة المتحدة في صالة العرض الجديدة في الرياض والتي تم افتتاحها وتعد أكبر صالة عرض لرولز رويس في العالم.
وفي سعي رولز- رويس لتحويل جميع سياراتها المستقبلية إلى كهربائية بالكامل، أصبحت سبيكتر رمزًا للروح الريادية والرؤية العصرية التي تعتمدها العلامة، وها هي تُبصر النور في المملكة.
ولم يأتِ اختيار المملكة العربية السعودية للكشف عن سبيكتر من منطلق المصادفة، ولاسيما مع تحول المملكة إلى مركز للفخامة والابتكار. وبالتالي، أصبحت المملكة الموقع المثالي للكشف عن أول سيارة كوبيه كهربائية فائقة الفخامة في العالم، ويشكّل ظهورها الرسمي الأول في المنطقة بداية حقبة جديدة لرولز- رويس موتور كارز في الشرق الأوسط، فيما تتحضّر العلامة لبناء السيارات الكهربائية حصرًا بحلول نهاية العام 2030. وعبر الكشف عن سبيكتر في المملكة العربية السعودية، تبرهن رولز-رويس موتور كارز أيضًا عن دعمها لرؤية المملكة 2030، حيث تتصدّر الاستدامة سلّم الأولويات على جدول الأعمال.
"إنّه لشرف عظيم لنا أن نكشف عن سبيكتر أمام العملاء الكرام والأصدقاء الإعلاميين لأول مرة خارج جودوود، وذلك في صالتنا الجديدة في الرياض، هذا السوق المهم لعلامة رولز- رويس. هذه لحظة استثنائية في تاريخنا، حيث نقدّم لعملائنا في المنطقة فرصة للتعرف عن قريب على أول سيارة كهربائية بالكامل من رولز-رويس، تمثّل قمّة الابتكار والتصميم المذهل. نحن متحمّسون للإعلان عن بداية حقبة السيارات الكهربائية الفارهة لرولز-رويس موتور كارز في المملكة العربية السعودية".
وقد عُرض في الصالة الجديدة بالرياض أسطول من الطرازات المذهل على غرار سيارة فانتوم باللون الأسود اللامع، وكالينان بالأخضر المائل إلى الزرقة، وبلاك بادجكالينان بلون كريستالي برّاق على لون ياقوتي، فضلاً عن جوست ذات قاعدة العجلات الممتدة وبلاك بادج جوست باللون الأزرق العربي. تشهد هذه السيارات الاستثنائية على التزام رولز-رويس بابتكار أروع وأرقى وأكثر السيارات ابتكارًا في العالم، ما يرسّخ سمعتها كشركة رائدة في قطاع السيارات الفاخرة.