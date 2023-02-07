"لامبورغيني" تقدّم طرازَي Invencible وAutentica

أما النمط سداسي الأضلاع، والذي يمثّل المظهر المعروف جداً في تصاميم ’لامبورغيني‘ العصرية، فهو متكامل ضمن العناصر البصرية المميّزة للسيارة، بما في ذلكمجموعات الإنارة الأمامية والخلفية مع مصابيح LED سداسية الشكل. وتسيطر على المقصورة الداخلية الخطوط الدقيقة مع لوحة عدّادات مبسَّطة، وفتحات هوائيةسداسية الشكل مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، مع عدم وجود أي عناصر آلية على الكونسول، وذلك لتعزيز خفّة المقصورة وإبراز التركيز على متعة القيادة الحقيقيةالكاملة.