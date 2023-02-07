"لامبورغيني" تقدّم طرازَي Invencible وAutentica

قبيل أسابيع قليلة فقط على الظهور الأول لسيارة ’لامبورغيني‘ (Lamborghini) الرياضية الخارقة الهجينة الأولى، تحتفل الشركة الإيطالية، والعريقة في تصنيع السيارات، بمحرّكها V12 الأيقوني والعامل بنظام ضغط الهواء الطبيعي، عبر طرح سيارتين متميّزتين فريدتين من نوعهما ولمرّة واحدة، هما؛’إنفنسيبل‘ (Invencible) الكوبيه و’أوتنتيكا‘ (Auténtica) الرودستر.
وقام مركز التصميم التابع لشركة ’لامبورغيني‘ (Lamborghini Centro Stile) بابتداع السيارتين الفريدتين من نوعهما لتجسيد مستويات الابتكار القصوى عبراعتماد منصّة محرّك V12 وتضمينها اللمسات التصميمية التي ساهمت بتحقيق العلامة التجارية لمكانتها الأسطورية، بالإضافة لتمتُّعها بشخصية رياضية مستوحاة منحلبات السباق.
حول هذا، قال ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘: "يُعدّ محرّك V12 أحد الأعمدة الأساسية في تاريخنا العريق ونجاح علامتناالتجارية. ومع توجُّهنا لتبنّي عصر جديد من السيارات الهجينة التي ستكون محور استراتيجيتنا التي تحمل عنوان ’قلب الثور‘ (Cor Tauri)، نعتبِر أن هذه هي طريقة’لامبورغيني‘ المميّزة للاحتفاء بمحرّك V12، والمزود بنظام ضغط الهواء الطبيعي، وذلك عبر سيارتَين فريدتين يتم صنعهما لمرّة واحدة وتمثّلان بشكل بارز مفهومنا للتميُّزفي مجال التخصيص."
تشكّل كلّ من ’إنفنسيبل‘ و’أوتنتيكا‘ تكريماً لابتكارات ’لامبورغيني‘ التصميمية مثل ’سيستو إليمنتو‘، ’ريفينتون‘ و’فينينو‘ وتتضمّن كلا السيارتان هيكلاً أحادياً منألياف الكربون من سيارة ’أفنتادور‘ يتم صنعه في سانت أغاتا بولونييزي، إضافة للهيكل الكربوني الكامل والتصميم والتقنيات المختبَرة في رياضة السيارات.
أما النمط سداسي الأضلاع، والذي يمثّل المظهر المعروف جداً في تصاميم ’لامبورغيني‘ العصرية، فهو متكامل ضمن العناصر البصرية المميّزة للسيارة، بما في ذلكمجموعات الإنارة الأمامية والخلفية مع مصابيح LED سداسية الشكل. وتسيطر على المقصورة الداخلية الخطوط الدقيقة مع لوحة عدّادات مبسَّطة، وفتحات هوائيةسداسية الشكل مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، مع عدم وجود أي عناصر آلية على الكونسول، وذلك لتعزيز خفّة المقصورة وإبراز التركيز على متعة القيادة الحقيقيةالكاملة.
من ناحيته، قال ميتيا بوركيرت، مدير التصميم لدى ’أوتوموبيلي لامبورغيني: "لقد قمنا بابتكار سيارتين تُصنَعان لمرّة واحدة وتتمتّعان بشخصياتهما الخاصّة، وهما مستوحاتان من أيام الحلبات والجو العام المشوّق جداً على الحلبة. ولقد تم تصميمهما بواسطة مركز Lamborghini Centro Stile وتعبّران عن الإبداع الفريد علىمنصّة V12. وترتكز هذه التصاميم المبتكَرة لمرّة واحدة على سِماتنا التصميمية المتميزة، بينما ترتقي مجدَّداً بتراثنا التصميمي إلى مستوى جديد."
ستكون ’إنفنسيبل‘ و’أوتنتيكا‘ السيارات الأخيرة التي تنتجها ’لامبورغيني‘ بمحرّك من 12 أسطوانة سعة 6.5 ليتر، كما تشكّلان مرحلة الانتقال إلى العصر الهجين. وهما تولّدان قوّة قدرها 780 حصاناً (CV) مع 720 نيوتن-متر من العزم، ويقترن المحرّك بنظام نقل حركة ISR من سبع سرعات، ويُمكِن الوصول إلى سرعة قصوىتزيد عن 350 كلم/س.
تجسّد ’إنفنسيبل‘ و’أوتنتيكا‘ أساس التزام ’لامبورغيني‘ بالتخصيص والتميُّز، وذلك مع انتقال الشركة نحو عصر جديد من السيارات الهجينة التي تشكّل محوراستراتيجية Cor Tauri.