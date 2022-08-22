مجموعة BMW M GmbH تختبر أحدث نماذج مركباتها الكهربائية عالية الأداء

وأضاف: "قبل نهاية العام سنبدأ بإنتاج BMW XM، أول سيارة عالية الأداء مزودة بمحرك هجين، نمط VB M . وبدعم وتشجيع من محبي العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم نتطلع أيضًا إلى المشاركة في سباق لومان 24 ساعة الشهير، فئة من سلسلة سباقات التحمل IMSA في أمريكا الشمالية، التي من المقرر أن نخوض فيها المنافسات بسيارتنا المزودة بمحرك توربو هجين ثماني الأسطوانات في سباق دايتونا، وفي أحداث وبطولات أخرى خلال عام 2023، وكذلك في سلسلة سباقات WEC في لومان العام القادم".