مجموعة BMW M GmbH تختبر أحدث نماذج مركباتها الكهربائية عالية الأداء

تفتح مجموعة BMW M GmbH فصلاً جديدًا في مسيرتها نحو التنقل الكهربائي مع إطلاق أول تجربة قيادة على متن سيارة الاختبار المعروفة بـ"اختبار المفهوم" لتفقُّد أنظمة التحكم في القيادة والهيكل المبتكر؛ إذ يقوم فريق متعدد التخصصات من المطورين الآن باختبار حلول الأجهزة والبرامج المصممة للسيارات المستقبلية الكهربائية عالية الأداء.
ويركز "اختبار المفهوم" على نظام الدفع الرباعي الذي يضم أربعة محركات كهربائية، ونظام تحكم ديناميكيًّا متكاملاً؛ للوصول إلى مستويات مميزة وغير مسبوق من الأداء والقوة والمتانة.
وشهدت الذكرى السنوية إطلاق طراز BMW iLi MS0 ، السيارة الكهربائية بالكامل، وطراز BMW iX M60 ، في الأسواق المحلية. وإضافة إلى ذلك، فإن BMW i7 M70، أول سيارة BMW M سيدان فاخرة بالكامل، ستتوافر في الأسواق أيضًا في وقت مبكر من العام المقبل.
وفي تصريح له قال فرانسيسكوس فان ميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة BMW M GmbH: "تمثل الذكرى السنوية مناسبة، نستذكر فيها أسس العلامة التجارية الرائدة وأصالتها من جهة، والمستقبل الواعد والمزدهر من جهة أخرى".
وأضاف: "قبل نهاية العام سنبدأ بإنتاج BMW XM، أول سيارة عالية الأداء مزودة بمحرك هجين، نمط VB M . وبدعم وتشجيع من محبي العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم نتطلع أيضًا إلى المشاركة في سباق لومان 24 ساعة الشهير، فئة من سلسلة سباقات التحمل IMSA في أمريكا الشمالية، التي من المقرر أن نخوض فيها المنافسات بسيارتنا المزودة بمحرك توربو هجين ثماني الأسطوانات في سباق دايتونا، وفي أحداث وبطولات أخرى خلال عام 2023، وكذلك في سلسلة سباقات WEC في لومان العام القادم".
دقة وقوة وتسارع لا مثيل لها: نظام الدفع الرباعي M xDrive بأربعة محركات كهربائية
كشفت مجموعة BMW أول منظومة جديدة عالية الأداء من خلال سيارة الاختبار المزودة بنظام الدفع الرباعي M xDrive الكهربائي مع أربعة محركات كهربائية؛ الأمر الذي يحقق دفعًا لجميع العجلات الأربع بمحرك كهربائي، وبإمكانيات جديدة تمامًا؛ لتقدم قوة وتسارعًا غير متناهٍ، ودقيق للغاية، وفي الوقت نفسه التوزيع السريع لعزم دوران المحرك.