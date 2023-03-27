الاتحاد الأوروبي يوافق على السماح بمبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي للوقود الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي سماحه بمبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي المزودة بالوقود الإلكتروني الصناعي، بعد عام 2035.
وأوضح تقرير منشور عبر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقية مع ألمانيا، للسماح لشركات صناع السيارات ببيع هذه السيارات بعد عام 2035، لكن بشرط أن تعمل هذه السيارات بوقود محايد مناخياً.
وتنهي الاتفاقية نزاعاً كان قد هدّد بإفشال سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ، ففي بداية شهر مارس، أرجأ البرلمان الأوروبي تصويتًا كان من شأنه تقنين الحظر المقترح بعدما قالت ألمانيا، بدعم من شركات صناعة السيارات، إنها لن تدعم التفويض دون إعفاء للوقود الاصطناعي.
وقال فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن الاستخدام المستقبلي للوقود الإلكتروني في السيارات، وسنعمل الآن على اعتماد معايير ثاني أكسيد الكربون لتنظيم السيارات في أقرب وقت ممكن".