الاتحاد الأوروبي يوافق على السماح بمبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي للوقود الإلكتروني

وتنهي الاتفاقية نزاعاً كان قد هدّد بإفشال سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ، ففي بداية شهر مارس، أرجأ البرلمان الأوروبي تصويتًا كان من شأنه تقنين الحظر المقترح بعدما قالت ألمانيا، بدعم من شركات صناعة السيارات، إنها لن تدعم التفويض دون إعفاء للوقود الاصطناعي.