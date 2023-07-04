علامات تحذيرية تدلُّ على وجود مشكلة في نظام العادم.. تعرَّف عليها

بصفتك مالك سيارة، فأنت بالتأكيد تعلم مدى أهمية كفاءة استهلاك الوقود، وأي شيء يقلل من استهلاك سيارتك لا بد أن تتمسك به، لكن إذا لاحظت التزود بالوقود بشكل أكثر من المعتاد فقد يكون ذلك بسبب تسرب محتمل في العادم.
وتؤدي تسربات العادم إلى قراءة خاطئة على مستشعر الأكسجين الموجود بالقرب من النظام. ويؤدي هذا المستوى العالي من قراءة الأكسجين إلى حرق وقود إضافي؛ وبالتالي انخفاض في المسافة المقطوعة. ويشير تسرب العادم إلى وجود غازات ضارة، لا تنبعث خارج نظام السيارة، وتعمل على رفع درجة حرارة المحرك.. لكن إذا لاحظت اهتزازًا على دواسة الوقود أو عجلة القيادة أو مقعد السيارة فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب مشاكل في نظام العادم، وقد يكون صدأ في أنبوب العادم. وتظهر المشكلة كثيرًا في الرحلات القصيرة.
يمكن أن تشير ضوضاء المحرك إلى عدد من المشكلات، لكن المشكلة الشائعة عادة ما تكون في نظام العادم في سيارتك، فإذا لاحظت صوتًا عاليًا في المحرك فقد يكون الوقت قد حان لإجراء فحص للعادم في مركز للصيانة، وتكون الضوضاء بسبب تسرب العادم، ويرتفع وينخفض بسبب وجود تسرب في العادم، ويكون عادة في مجمع العادم، وقد تتسرب الغازات الضارة إلى المقصورة، وتعرضك لمخاطر صحية.
إذا سمعت صوت انفجار بسيطًا أثناء تشغيل المحرك فقد يكون ذلك بسبب قيود في نظام العادم، وضغط خلفي مرتفع بشكل غير عادي. ويمكن تأكيد هذه العلامة إذا لاحظت تغييرًا في اللون، أو احتراق الطلاء بجوار منافذ العادم على رأس الأسطوانة أو الأسلاك أو الأسلاك المحترقة في شمعات الاحتراق.
يُعتبر ظهور رائحة احتراق أمرًا سيئًا؛ فإذا ظهر أي تسريب من أسلاك المحرك، أو جزء منه، فمن المحتمل أن تتسبب الحرارة الناتجة من غازات العادم في احتراق الأجزاء؛ لأنها مصنوعة من البلاستيك، وقد تصل الرائحة إلى مقصورتك، وقد يبدو أن المحرك يحترق، وقد تصادف أيضًا رؤية دخان، لكن مع وجود الدخان فأوقف السيارة فورًا.
إذا كان لديك مشكلة في نظام العادم فمن المؤكد أنها ستنعكس على أداء المحرك، وعادة ما يكون بسبب مشكلة في المحول؛ وهو ما يؤدي إلى مشكلة في الأداء عند بدء التشغيل؛ وستلاحظ انخفاضًا في قوة التسارع، ولن تكون قادرًا على القيام بذلك بالسرعة السابقة. ويمكن أن تكون المشكلة بسبب تسرب العادم.
إذا بدأت في شم رائحة الغاز داخل السيارة فهذا يدل بوضوح على وجود مشكلة في العادم. فعندما تتضرر إحدى الأنابيب تتسرب الأدخنة المنبعثة في الغاز عبر أي مكان، وفي أغلب الأحيان تصل الرائحة إلى مقصورة السيارة.
تضيء لمبة فحص المحرك لأكثر من سبب، ومن الأفضل أن تقود سيارتك إلى مركز الصيانة لفحصها قبل القيام بأي افتراض، ولا تتجاهل هذا الضوء؛ لأن الموضوع قد يكون خطيرًا، ولا يتطلب تشغيل السيارة من الأساس.