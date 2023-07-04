علامات تحذيرية تدلُّ على وجود مشكلة في نظام العادم.. تعرَّف عليها

وتؤدي تسربات العادم إلى قراءة خاطئة على مستشعر الأكسجين الموجود بالقرب من النظام. ويؤدي هذا المستوى العالي من قراءة الأكسجين إلى حرق وقود إضافي؛ وبالتالي انخفاض في المسافة المقطوعة. ويشير تسرب العادم إلى وجود غازات ضارة، لا تنبعث خارج نظام السيارة، وتعمل على رفع درجة حرارة المحرك.. لكن إذا لاحظت اهتزازًا على دواسة الوقود أو عجلة القيادة أو مقعد السيارة فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب مشاكل في نظام العادم، وقد يكون صدأ في أنبوب العادم. وتظهر المشكلة كثيرًا في الرحلات القصيرة.