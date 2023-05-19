BMW تطلق أسطول iX5 Hydrogen التجريبي لأوّل مرّة في الشرق الأوسط

وبصفته يشكّل أحدّ أفضل الخيارات وأكثرها كفاءةً من حيث التخزين والنقل بين أنواع الطاقة المتجدّدة، من شأن الهيدروجين أن يساهم في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 وأن يكون له دور أساسي كخيار للطاقة البديلة في هذه المنطقة والعالم.