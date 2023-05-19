BMW تطلق أسطول iX5 Hydrogen التجريبي لأوّل مرّة في الشرق الأوسط

أطلقت BMW أسطول BMW iX5 Hydrogen التجريبي لأول مرة في الشرق الأوسط، والذي يتوقع أن يثبت موثوقيته وملاءمته بين أنظمة القيادة البديلة الخالية من الانبعاثات للاستخدام اليومي في جميع أنحاء المنطقة، وكان الإعلاميون أوّل من يشاهد سيارة BMW iX5 Hydrogen وكوّنوا انطباعاً عنها من خلال ورشة عمل تفاعلية وتجارب قيادة.
وتفصيلاً، صرّح جان فيليب باران، نائب الرئيس الأول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة BMW، قائلاً": "يمثل اليوم نقطة تحوّل في سعينا للانتقال نحو التنقل المستدام في المنطقة".
وأضاف: بفضل مجموعة من المبادرات التي سنطلقها في أسواق الشرق الأوسط، أنا على يقين بأنّ هذا الأسطول التجريبي سيؤكّد أهمية اعتبار الهيدروجين بمثابة بديل خالٍ من الانبعاثات للوقود.
وتابع: "نظراً إلى أنّ بعض الأسواق لن تتمكّن من الاعتماد كلياً على المركبات الكهربائية، سيكون للهيدروجين دور هام جداً في استكمال التنقل الكهربائي، مما يوفر لمثل هذه الأسواق انتقالاً سلساً إلى التنقل الخالي من الانبعاثات."
وبصفته يشكّل أحدّ أفضل الخيارات وأكثرها كفاءةً من حيث التخزين والنقل بين أنواع الطاقة المتجدّدة، من شأن الهيدروجين أن يساهم في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 وأن يكون له دور أساسي كخيار للطاقة البديلة في هذه المنطقة والعالم.
تمّ الكشف عن سيارة BMW iX5 Hydrogen الهيدروجينية، القائمة على طراز BMW X5 الحالي، للمرّة الأولى كسيارة تجريبية في معرض السيارات الدولي IAA عام 2019. تعتمد هذه السيارة على نظام خلايا الوقود من الجيل التالي عالي الكفاءة حيث يولّد نظام الدفع قوّةً إجمالية مستمرّة عاليةً تبلغ 170 حصاناً.
وبالتعاون مع المحرّك الكهربائي المدمج الذي يعمل بتقنية BMW eDrive من الجيل الخامس، تنتج مجموعة الدفع قوّةً قصوى تبلغ 401 حصان على الطريق.
ويُخزن الهيدروجين اللازم لتزويد خلايا الوقود الهيدروجينية في خزانين بقدرة ضغط تبلغ 700 بار مصنوعين من البلاستيك المعزز بألياف الكربون (CFRP)، فيمكنهما بالتالي تخزين ما يناهز من 6 كجم من الهيدروجين، أي ما يكفي لأن تجتاز BMW iX5 Hydrogen مسافةً تصل إلى 504 كلم بحسب دورة القيادة العالمية الموحّدة للمركبات الخفيفة WLTP.
يذكر أن ملء خزانات الهيدروجين يستغرق من ثلاث إلى أربع دقائق فقط، وبالتالي فإنّ BMW iX5 Hydrogen قادرةً على ضمان متعة القيادة القصوى التي تشتهر بها BMW لمسافات طويلة مع التوقف لفترات قصيرة جداً في محطات الشحن قبل أن تعاود الانطلاق.
ولا شكّ في أنّ هذه الميزة تعدّ أساسية في المناطق والمجالات التي قد تعيق البنية التحتية فيها إمكانية شحن المركبات الكهربائية.