نصائح لأفضل وأسرع عملية بيع لسيارتك المستعملة.. تعرَّف عليها

إذا كنت ترغب في بيع سيارتك بسرعة، وبأفضل سعر لها في الأسواق، فهناك العديد من النصائح والتنبيهات التي يفضل أن تتبعها للحصول على أفضل وأسرع عملية بيع لسيارتك، وهي:
يمكنك تحديد قيمة سيارتك من خلال مقارنتها بالمعروض في الأسواق وفقًا لعمرها، والمسافة المقطوعة، وحالتها، وتواريخ الصيانة بها.. فأسعار السوق هي المحرك الأكبر والمحدد الأنسب لسعر سيارتك؛ فقد تكون السيارة في نظرك تستحق رقمًا كبيرًا، لكنها في الأسواق تستحق أقل من ذلك بكثير.
إذا كنت ترغب في بيع سريع فهناك طرق مختلفة للبيع، سواء بعرضها على صديق أو أحد الأقارب، أو ربما عرضها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع إلكتروني وسيط بينك وبين المشتري؛ لذا حدد سعرك، واختر المنصة أو المكان المناسب للبيع، وابدأ فورًا.
تأكد دائمًا من أن سيارتك تبدو جيدة قدر الإمكان؛ لتجنب قيام المشترين المحتملين بتخفيض السعر في اللحظة الأخيرة. وكذلك إصلاح بعض المشاكل البسيطة، مثل الخدوش الواضحة والصغيرة التي تغير من شكل السيارة.
تأكد أنك عند مقابلة المشتري سيكون هدفه الوحيد الحصول عليها بأقل سعر، وهو عكسك تمامًا، والفاصل بينكما هو فحص السيارة، فإذا كانت حالتها جيدة لا تتسرع في بيعها، وتذكر أن تقوم ببيعها وفق الأنظمة المعمولة.
لا تتخلَّ عن سيارتك حتى يتم تأكيد دفع ثمنها؛ فالبعض قد يوهمك بوعد تحويل المبلغ لكنه لا يتجاوب معك لاحقًا.
إذا كان لديك أوراق خاصة بالسيارة، من فواتير الصيانة وقطع الغيار، وكذلك كشوف الصيانة الدورية، إن وُجدت.
هناك بعض الأوقات التي يسهل ويسرع بها عملية البيع عن أوقات أخرى؛ إذ تختلف السيارات من موسم لآخر. فمثلاً سيارات الجيوب المخصصة للبر يزداد سعرها خلال أشهر الشتاء والربيع.
أدرج سيارتك على مختلف المنصات والمواقع الوسيطة، وكذلك في معارض السيارات المختلفة والأسواق.. فلا تعلم من أين تحصل على عرض أفضل لسيارتك.
اعرض أي امتيازات إضافية لسيارتك أثناء العرض الخاص بها في أي موقع، مثل أقرب صيانة دورية حصلت عليها، أو تغيير الإطارات حديثًا، أو تفاصيل احترافية قد تفيد في رفع سعر السيارة.
كن حاضرًا على الفور باستجابة سريعة لأي استفسار، وكن صادقًا لتحديد أي حوادث أو مشاكل في السيارة قد تعرضت لها من قبل.