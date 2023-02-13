"الجبر" تنظم تجربة قيادة رائعة.. سيارات لينك آند كو تنطلق من الدمام إلى الكويت

وعن تنظيم أولى تجارب قيادة لسيارات لينك آند كو في المملكة تحدث وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية قائلاً: حرصنا أن تكون تجربة القيادة غنية وتعطي صورة كاملة عن قوة سيارات لينك آند كو خلال المسافة الطويلة التي قطعها المشاركون في التجربة من الدمام إلى الكويت، وحقيقة سعدنا بالانطباعات الإيجابية للمشاركين في التجارب والتي تؤكد صحة قرارنا في استقطاب هذه العلامة المميزة في عالم صناعة السيارات إلى المملكة، فقرار جلب علامة جديدة إلى سوق السيارات السعودي ليس بالقرار السهل؛ نظراً لقوة المنافسة ووجود مختلف أنواع السيارات في المملكة، ونحن على ثقة بأنها سوف تغيّر الكثير من المفاهيم حول السيارات الفخمة في المملكة؛ نظير اهتمام مصنّعيها بأدق التفاصيل في التصميم الداخلي والخارجي عبر استخدام أفضل الخامات وأحدث التقنيات، ولا أنسى قوة الأداء؛ بداية من المحرك وكافة الأجزاء الميكانيكية الأخرى.