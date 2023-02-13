"الجبر" تنظم تجربة قيادة رائعة.. سيارات لينك آند كو تنطلق من الدمام إلى الكويت

تجربة رائعة صنعتها شركة الجبر التجارية أمام عدد من الإعلاميين وصنّاع المحتوى المهتمين بعالم صناعة السيارات؛ للتعرّف على سيارات لينك آند كو، التي يستعد السوق السعودي للسيارات لاستقبالها في نهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث نظمت الشركة تجربة قيادة على سيارتي لينك آند كو 01 و05 انطلقت من مدينة الدمام إلى العاصمة الكويتية تخللها برامج تعريفية بتاريخ شركة لينك آند كو وسياراتها التي تمتاز بفخامة التصاميم وقوة وجودة الأداء، وكانت المحطة النهائية لهذه التجربة في معرض الكويت الدولي للسيارات وتحديداً جناح لينك آند كو في المعرض الذي اطلع داخله المشاركون في التجربة على المزيد من المعلومات عن سيارات لينك آند كو.
وعن تنظيم أولى تجارب قيادة لسيارات لينك آند كو في المملكة تحدث وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية قائلاً: حرصنا أن تكون تجربة القيادة غنية وتعطي صورة كاملة عن قوة سيارات لينك آند كو خلال المسافة الطويلة التي قطعها المشاركون في التجربة من الدمام إلى الكويت، وحقيقة سعدنا بالانطباعات الإيجابية للمشاركين في التجارب والتي تؤكد صحة قرارنا في استقطاب هذه العلامة المميزة في عالم صناعة السيارات إلى المملكة، فقرار جلب علامة جديدة إلى سوق السيارات السعودي ليس بالقرار السهل؛ نظراً لقوة المنافسة ووجود مختلف أنواع السيارات في المملكة، ونحن على ثقة بأنها سوف تغيّر الكثير من المفاهيم حول السيارات الفخمة في المملكة؛ نظير اهتمام مصنّعيها بأدق التفاصيل في التصميم الداخلي والخارجي عبر استخدام أفضل الخامات وأحدث التقنيات، ولا أنسى قوة الأداء؛ بداية من المحرك وكافة الأجزاء الميكانيكية الأخرى.
وفي نهاية حديثه أكد "بغدادي" أن الترتيبات تسير حسب ما هو مخطط لها لتقديم سيارات لينك آند كو في معارض شركة الجبر خلال الفترة المقبلة، حيث يسير العمل على تهيئة البيئة التحتية اللازمة؛ لتقديم أفضل خدمة للعملاء خصوصاً خدمة ما بعد البيع التي تضعها شركة الجبر التجارية دائماً في رأس أولوياتها.