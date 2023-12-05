شركة "رينو" تكشف عن طرازات جديدة للمرة الأولى في المملكة

وتعليقاً على هذا الحدث، قال رئيس مجلس إدارة "الوعلان للتجارة"، فهد بن سعد الوعلان: "نحن متحمسون لتواجدنا في "معرض الرياض للسيارات" إلى جانب شريكنا الجديد "رينو". وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توسيع أعمالنا في المملكة العربية السعودية، وتنويع عروضنا في السوق. وقد تم تصميم الطرازات المبتكرة التي كشفنا عنها اليوم لسيارات رينو لتلبية احتياجات ورغبات عملائنا في المملكة، وتزويدهم بسيارات عالية المستوى بتصاميم وتقنيات متطورة".