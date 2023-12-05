شركة "رينو" تكشف عن طرازات جديدة للمرة الأولى في المملكة

كشفت شركة "الوعلان للتجارة"، الموزع الرسمي لمجموعة "رينو" الفرنسية في المملكة العربية السعودية، عن طرازين جديدين من سيارات "رينو" يتم طرحهما للمرة الأولى في الأسواق السعودية وهما: "رينو أركانا" (Arkana)، و"رينو تالينت" (Taliant)، وجاء ذلك خلال مشاركتها في "معرض الرياض للسيارات" الذي يقام في "المملكة أرينا" في الفترة 5- 9 ديسمبر 2023.
ويتميز الطرازان الجديدان، بتصاميمهما الفريدة وتجهيزاتهما المتطورة وتقنياتهما المتقدمة، التي تتماشى مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم في المملكة.
وتعليقاً على هذا الحدث، قال رئيس مجلس إدارة "الوعلان للتجارة"، فهد بن سعد الوعلان: "نحن متحمسون لتواجدنا في "معرض الرياض للسيارات" إلى جانب شريكنا الجديد "رينو". وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توسيع أعمالنا في المملكة العربية السعودية، وتنويع عروضنا في السوق. وقد تم تصميم الطرازات المبتكرة التي كشفنا عنها اليوم لسيارات رينو لتلبية احتياجات ورغبات عملائنا في المملكة، وتزويدهم بسيارات عالية المستوى بتصاميم وتقنيات متطورة".
بدوره، قال جيروم بانود، المدير العام لعمليات رينو في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يسرنا أن نكشف لعملائنا في المملكة العربية السعودية طرازات رينو الجديدة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم". وأضاف: "تشكل السوق السعودية أهمية كبرى بالنسبة لمجموعة رينو، ونحن على ثقة أن شراكتنا مع مجموعة الوعلان ستقودنا إلى رحلة تعاون ناجحة في تقديم ودعم تشكيلة رينو المبتكرة".
ويمكن لزوار "معرض الرياض للسيارات" الاطلاع عن قرب على المجموعة المميزة من طرازات رينو للعام 2024 ، والتي تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية والميزانيات.
تنتمي "رينو أركانا" إلى فئة سيارات الكوبيه المدمجة المتعددة الاستخدام، وهي تتميز بتصميمها الخارجي الرياضي الأنيق، مع شبك أمامي جريء يحمل شعار رينو الجديد. يبلغ طول السيارة 4,568 مم، وعرضها 1,821 مم، وارتفاعها 1,571 مم، وقاعدة عجلاتها 2,720 مم، ما يضعها في فئة C-SUV. كما تتميز السيارة برحابة مقصورتها، وأناقتها، وهي تتوفر بثلاثة خيارات "إيفولوشين"Evolution ، "تكنو" Techno، و "إسبري ألبين" Esprit Alpine.
توفر فئة "تكنو" تصميماً ومواصفات داخلية قياسية متطورة، تتضمن نظام الوسائط المتعددة Easy Link من "رينو"، والذي يتصل لاسلكياً بنظام أندرويد Android Auto وأبل كار بلاي Apple CarPlay، مع شاشة عرض عالية الدقة مقاس 9,3 بوصات، في حين تتميز الفئة الأعلى Esprit Alpine بهيكل خارجي مع تدرج لوني بارز، وجناح ديناميكي هوائي يتناسب مع لون جسم السيارة، وعجلات رياضية.
وزودت "رينو أركانا" بمحرك هجين توربو رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر، يولد قوة 155 حصاناً خلال 5,500 دورة في الدقيقة، ويُمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون إلى 100 كم/س خلال 9.1 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم/ ساعة.
تم بناء "رينو تالينت" على منصة CMF-B لتحالف "رينو، نيسان وميتسوبيشي"، وهي تتميز برحابتها مقارنة بالسيارات المنافسة في فئتها، ويبلغ طولها 4396 مم، وعرضها 1848 مم، وارتفاعها 1501 مم، وقاعدة عجلاتها 2649 مم. ويتسع صندوقها الخلفي إلى 528 لتر.
تأتي السيارة بخيارين "إيفولوشين" Evolution و "تكنو" Techno، بنظام الدفع الأمامي، وبمحرك اقتصادي سعة 1 لتر توربو، مؤلف من 3 أسطوانات، بقوة 100 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 160 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أو عزم دوران أقصى 142 نيوتن متر، مع ناقل حركة متغير السرعات CVT.
وحسب فئتها، تتضمن رينو "تاليانت" مركز وسائط متعددة مع شاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، تتصل لاسلكياً مع نظام "أبل كار بلاي" Apple CarPlay و أندرويد Android، ونظام التحكم التلقائي في المناخ، ومثبت السرعة، وأجهزة استشعار الضوء والمطر.
أما بالنسبة لمواصفات السلامة والأمان، فتضم "رينو تاليانت" نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق (ABS)، نظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HSA)، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الميزات، بما في ذلك أربع وسائد هوائية، كاميرا خلفية، حساسات أمامية وخلفية، مثبت سرعة، وبلوتوث.