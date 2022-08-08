"تاتا موتورز" تستحوذ على مصنع تابع لـ"فورد" مقابل 91.5 مليون دولار

ومن المقرر أن تستحوذ شركة تاتا باسنجر إليكترك موبيلتي ليمتد، ذراع السيارات الكهربائية للشركة، على المباني والمعدات والأدوات، بجانب الموظفين بالمصنع، الذي يقع في منطقة ساناند بولاية جوجارات بغرب الهند.