"تاتا موتورز" تستحوذ على مصنع تابع لـ"فورد" مقابل 91.5 مليون دولار

أعلنت شركة "تاتا موتورز" الهندية، اليوم، شراء مصنع إنتاج هندي تمتلكه شركة فورد موتور مقابل 91.5 مليون دولار.
ومن المقرر أن تستحوذ شركة تاتا باسنجر إليكترك موبيلتي ليمتد، ذراع السيارات الكهربائية للشركة، على المباني والمعدات والأدوات، بجانب الموظفين بالمصنع، الذي يقع في منطقة ساناند بولاية جوجارات بغرب الهند.
وقالت شركة "تاتا موتورز": إن شركة فورد إنديا سوف تستمر في العمل بمنشأة تصنيع وحدات الدفع من خلال استئجار الأرض مجددًا ومباني المصنع المعني من شركة إليكتريك موبيلتي ليمتد، وفقًا لبنود متفق عليها يدويًا.
ووفق "رويترز"، أضافت أنها سوف تقدم عروض توظيف للموظفين المؤهلين بالمصنع في حال انسحبت فورد.