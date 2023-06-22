هذه هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي لتعطل الشاحن التوربيني في سيارتك.. تعرف عليها

يدفع التوربو مزيدًا من الهواء داخل المحرك، مما يؤدي إلى زيادة الاحتراق بشكل فعال، ورفع الأداء لأعلى مستوياته، ويقوم بذلك عن طريق استخدام أبخرة العادم من المحرك لتدوير مضخة هواء، مما يعني أن التوربو يسحب طاقة إضافية من المحرك، مستفيدًا من الطاقة الحركية الناتجة عن طرد غازات العادم، وتقوم مضخة الهواء بعد ذلك بدفع الهواء الإضافي إلى محرك السيارة مما يؤدي إلى زيادة القدرة الحصانية.