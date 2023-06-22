هذه هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي لتعطل الشاحن التوربيني في سيارتك.. تعرف عليها

يعتبر الشاحن التوربيني أو التوربو جزءًا مهمًا من محرك سيارتك، حيث يساعد على التسارع بشكل أفضل والوصول إلى السرعات القصوى في مواقف معينة، ويمنحك قوة دفع تسمح لك بالتجاوز على الطرق السريعة بسرعة وأمان، فإذا واجهت أي مشكلة فهذا يعني أن هناك ضعفاً في الأداء.
يدفع التوربو مزيدًا من الهواء داخل المحرك، مما يؤدي إلى زيادة الاحتراق بشكل فعال، ورفع الأداء لأعلى مستوياته، ويقوم بذلك عن طريق استخدام أبخرة العادم من المحرك لتدوير مضخة هواء، مما يعني أن التوربو يسحب طاقة إضافية من المحرك، مستفيدًا من الطاقة الحركية الناتجة عن طرد غازات العادم، وتقوم مضخة الهواء بعد ذلك بدفع الهواء الإضافي إلى محرك السيارة مما يؤدي إلى زيادة القدرة الحصانية.
هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء فشل التوربو، وهي كما يلي:
يحتاج التوربو إلى تدفق جيد من الزيت النظيف لبقاء عمله بشكل صحيح، ويمكن أن تتسبب رواسب الكربون المتراكمة والملوثات في قلة فعاليتها وقد يتسبب أيضًا في انهيارها تمامًا بمرور الوقت.
إذا وجد أي فرصة لدخول أي جزء من الحطام أو الحجارة أو حتى جزء مكسور من السيارة في مدخل التوربو قد تسبب هذه الجسيمات الصغيرة أضرارًا جسيمة للعجلات والشفرات في التوربو، لذا تحقق من صيانة فلتر الهواء بانتظام.
قد يؤدي الدفع المستمر إلى أعلى مستويات أداء المحرك إلى دفع الغاز عبر موانع التسريب والأنابيب، ومع مرور الوقت سيتسبب هذا الضغط في حدوث تسريبات وتشققات مما يجعل التوربو يعمل بجهد أكبر ويزيد من مستويات التعب، وقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المحرك التوربيني وتلفه.
بالطبع لن يدوم عمل التوربو إلى الأبد، حيث يتراوح عمره الافتراضي ما بين 150 ألف إلى 200 ألف كم وذلك اعتمادًا على طريقة قيادتك للسيارة، لكنه في النهاية سيحتاج إلى الاستبدال كي تحافظ على أداء السيارة المعتاد.