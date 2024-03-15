أكثر من نصف المستهلكين في أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لا يثقون بالسيارات ذاتية القيادة

كشفت دراسة حديثة عن أن المستهلكين في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يعانون نقصاً في الثقة بالتكنولوجيا المستقبلية للسيارات ذاتية القيادة.
ووجدت الدراسة التي أجرتها شركة "Maison Law" على 1100 مشارك، أن نسبة 57% من المشاركين في الولايات المتحدة، و52% في اليابان، و52% في كوريا الجنوبية يعتبرون السيارات ذاتية القيادة غير موثوقة، وعبّر نحو نصف المشاركين في هذه الدول عن عدم راحتهم في مشاركة الطريق مع هذه التقنية المستقبلية.
بالمقابل، أظهرت الدراسة أن المشاركين من الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة كانوا هم الأكثر ثقة بالسيارات ذاتية القيادة، حيث أبدى أكثر من 80% منهم راحة تامة في مشاركة الطريق مع هذه السيارات المستقبلية .
وأظهر المشاركون من الصين 94% وروسيا 89% والإمارات 88% أعلى مستويات الثقة، وجاءت دولٌ أخرى في مكان ما في الوسط، حيث حصلت ألمانيا على 71%، والمملكة المتحدة على 74%، وإسرائيل على 66%، وكندا أقل قليلاً في القائمة بنسبة 60%، وأستراليا 63%.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستجابة المختلفة لهذه التكنولوجيا قد تكون مرتبطة بعوامل متعددة، بما في ذلك الثقة بالمستوى التكنولوجي للدولة المصنّعة والثقة بقدرة السيارات على تحقيق السلامة والأداء الموثوق.