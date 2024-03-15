أكثر من نصف المستهلكين في أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لا يثقون بالسيارات ذاتية القيادة

ووجدت الدراسة التي أجرتها شركة "Maison Law" على 1100 مشارك، أن نسبة 57% من المشاركين في الولايات المتحدة، و52% في اليابان، و52% في كوريا الجنوبية يعتبرون السيارات ذاتية القيادة غير موثوقة، وعبّر نحو نصف المشاركين في هذه الدول عن عدم راحتهم في مشاركة الطريق مع هذه التقنية المستقبلية.