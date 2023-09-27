7 حقائق حول مصنع لوسد للسيارات الكهربائية في السعودية.. تعرف عليها

أرست "لوسد جروب" معاييرَ جديدة لتجربة السيارات الكهربائية الفاخرة، وستقوم بتجميع سيارة "Lucid Air" الحائزة على جوائز في منشأة التصنيع المتطورة "AMP-2" التي تعتبر المصنع الدولي الأول للمجموعة وأول منشأة لتصنيع السيارات في السعودية.
وتحظى منشأة التصنيع هذه بموقع استراتيجي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وستنتج سيارات "لوسد" الكهربائية المتطورة لطرحها في سوق المملكة، مع تصديرها كذلك إلى أسواق عالمية أخرى.
• أرست منشأة "AMP-2" معيارًا جديدًا لسلامة البناء، وتُستخدم كدراسة حالة لمشاريع البناء في جميع أنحاء المملكة.
• استغرقت الأعمال الإنشائية للمنشأة 2 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حوادث تُذكر.
• تم وضع حجر الأساس للموقع في مايو 2022. وبعد 15 شهرًا بدأت المرحلة الأولى من تجميع الأجزاء المفككة للسيارات في سبتمبر 2023.
• تقع منشأة "AMP-2" في "الوادي الصناعي" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ مما يوفر لها وصولًا قويًّا إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر والجو.
• تقع المنشأة بالقرب من ميناء الملك عبدالله وعلى طول المسار التجاري الرئيسي للبحر الأحمر، وقد استحوذت هذه المنطقة على أكثر من ثلث أعداد حاويات الشحن في المنطقة الغربية بالمملكة.
• تبعد المنشأة مسافة 12 دقيقة فقط عن ميناء الملك عبدالله.
• يتيح هذا الموقعُ الاستراتيجي لشركة "لوسد" تصديرَ سياراتها الفاخرة بسهولة إلى مناطق مختلفة مستقبلًا.
• حازت المنشأة على استثمارات كبيرة من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
• ستوفر اتفاقية الاستثمار الرأسمالي الموقعة مع وزارة الاستثمار السعودية التمويل والحوافز لشركة "لوسد" بما يصل إلى 3.4 مليار دولار على مدار الخمسة عشر عامًا المقبلة.
• سيلعب هذا الاستثمار دورًا جوهريًّا في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصاد المملكة.
• من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم "لوسد" في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بجعل ما لا يقل عن "30%" من سيارات المملكة كهربائية بحلول عام 2030.
• تبلغ مساحة المبنى الرئيسي المخصص للمرحلة الأولى "AMP-2" من تجميع الأجزاء المفككة "270,000" قدم مربعة "27,000 م2".
• تفوق المساحة المبنية الإجمالية للمنشأ AMP-2 3,000,000 قدم مربعة "300,000 م2".
• تبلغ المساحة الإجمالية لأرض المنشأ AMP-2 13.554.320 قدم مربعة "1,355,432 م2".
• تضم منشأة التصنيع عددًا من المركبات الموجهة آليًّا بواسطة الكمبيوتر.
• نظام شبه آلي يدعم اقتران البطاريات.
• مسار الاختبار: يتم فيه اختبار جميع السيارات على مسار التحقق من الجودة ضمن موقع شركة "لوسِد".
• يحتوي الموقع على 6 محطات شحن خارجية للسيارات الكهربائية للمرحلة الأولى، و21 محطة للمرحلة الثانية.
• مساحة لوجستية للواردات والصادرات.
• مغسلة سيارات.
• مبانٍ مخصصة للمرافق الكهربائية والميكانيكية.
• بدأت المنشأة في المرحلة الأولى بتجميع الأجزاء المفككة لسيارات "Lucid Air" سيدان بقدرة تجميع تصل ذروتها إلى ما يقارب "5000" سيارة سنويًّا.
• تتمثّل العمليات الأولية في إعادة تجميع مكونات "Lucid Air" مسبقة الصنع في منشأة التصنيع "AMP-1" التابعة لشركة "لوسد" في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية.
• تصل مكونات السيارات من الولايات المتحدة على متن السفن، ويستغرق تجميعها 6 ساعات تقريبًا.
• تسعى "لوسِد" لتحويل "AMP-2" إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد، مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع "150,000" سيارة سنويًّا.
• تعتبر منشأة "AMP-2" بمثابة محرّك للابتكار وخلق فرص العمل ودعم المواهب السعودية المحلية وتوفير التدريب لتطوير المهارات المتخصصة.
• تحتضن المنشأة حوالَي 40 سعوديًّا مقيمًا يعملون على خط الإنتاج.
• تم إرسال العمال الرئيسيين من فريق العمل إلى منشأة "AMP-1" للحصول على تدريب مكثف وتبادل المعرفة والخبرات.
• بتوقيعها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تتوقّع "لوسِد جروب" توظيف مئات المواطنين السعوديين خلال السنوات القليلة الأولى، على أن يصل عددهم بنهاية المطاف إلى الآلاف.
• يهدف هذا الاستثمار المشترك بين "لوسِد" وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى جذب المواهب السعودية وتدريبها والحفاظ عليها؛ لبناء كوادر وطنية متمرسة انسجامًا مع رؤية 2030.
• تشمل الاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية استثمارَ 50 مليون دولار في رأس المال البشري لأكثر من 1000 موظف.
• ستعمل "لوسِد" على خلق أكثر من 4000 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية.