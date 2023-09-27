7 حقائق حول مصنع لوسد للسيارات الكهربائية في السعودية.. تعرف عليها

• تقع المنشأة بالقرب من ميناء الملك عبدالله وعلى طول المسار التجاري الرئيسي للبحر الأحمر، وقد استحوذت هذه المنطقة على أكثر من ثلث أعداد حاويات الشحن في المنطقة الغربية بالمملكة.