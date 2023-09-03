"لوسيد" تؤكّد معلومة تخفيض أسعار بيع سياراتها بالمملكة بنسبة بين 9 - 11%

أكّدت شركة "لوسيد"، المعلومات التي انتشرت أخيراً حول انخفاض أسعار سياراتها بالمملكة وبعض دول الخليج.
وأعلنت "لوسيد" أخيرا تخفيض أسعار بيع سياراتها بالمملكة بنسبة تقريبية ما بين 9 - 11% وستبدأ أسعار سياراتها من 418 ألف ريال وتصل إلى 878 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وكانت الأسعار القديمة تتراوح بين 440 ألفاً إلى 960 ألف ريال، وذلك بسبب تعديل أسعار سيارات لوسيد عالمياً.
أما بالنسبة لأسعار سيارات لوسيد حاليًا، فتتوافر الأسعار كالتالي:
· لوسيد Pure تبدأ أسعارها من 418,600 ريال سعودي.
· لوسيد Touring تبدأ أسعارها من 478,400 ريال سعودي.
· لوسيد Grand Touring تبدأ أسعارها من 618,700 ريال سعودي.
· لوسيد Dream Edition تبدأ أسعارها من 878,600 ريال سعودي.
وأشارت الشركة إلى أن السيارة الأكثر إقبالاً بالسعودية هي لوسيد اير.
أكّد نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد، فيصل سلطان لـ"سبق"، أن الشركة ستجمع طراز لوسيد اير، وفور الانتهاء من بنائها سيتم بيعها داخل السعودية وخارجها، وأشار كذلك إلى أن 55% من موظفي المصنع مواطنون سعوديون، إضافة إلى جنسيات أخرى.
وتخطط شركة لوسيد لافتتاح مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منذ فترة، وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد الوقت بالضبط، إلا أن هناك توقعات بأن يتم الافتتاح بحلول نهاية سبتمبر الجاري، وهو ثاني مصانع الشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.