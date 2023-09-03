"لوسيد" تؤكّد معلومة تخفيض أسعار بيع سياراتها بالمملكة بنسبة بين 9 - 11%

وأعلنت "لوسيد" أخيرا تخفيض أسعار بيع سياراتها بالمملكة بنسبة تقريبية ما بين 9 - 11% وستبدأ أسعار سياراتها من 418 ألف ريال وتصل إلى 878 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وكانت الأسعار القديمة تتراوح بين 440 ألفاً إلى 960 ألف ريال، وذلك بسبب تعديل أسعار سيارات لوسيد عالمياً.