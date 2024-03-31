منها القيادة وقدمك على الدواسة.. 5 عادات خاطئة تدمّر كلتش سيارتك

هناك عدّة عادات خاطئة يفعلها السائقون قد تدمّر الكلتش في سياراتهم؛ فإذا كنت أحد أصحاب السيارات القير العادي فاعتمادك على الكلتش يكون أساسيًّا في حالات الزحام اليومية في طرقك المختلفة؛ ولهذا يجب أن تعلم جيدًا فائدة الكلتش والعادات السيئة التي قد تؤثر سلبًا على هذه القطعة في سيارتك، وإليك مجموعة من العادات التي يجب أن تبتعد عنها في سيارتك للحفاظ على الكلتش.
وفي التفاصيل: يسمح الكلتش "القابض" بنقل الطاقة بشكل صحيح من المحرك إلى علبة التروس، والتي تنتقل في النهاية إلى عجلات السيارة، وقبل تشغيل السيارة يجب أن تراعي جيدًا أن ذراع ناقل الحركة في الوضع المحايد، ثم تبدأ في تشغيل السيارة ويبدأ المحرك في العمل وتظلّ السيارة ثابتة مكانها في هذه الحالة، والسبب أن قوة المحرك لا تنتقل إلى نظام النقل؛ لأن التروس لم تعمل بعد، لكن عند الضغط على دواسة القابض يتم تعشيق التروس؛ لأن القابض هو المسؤول عن نقل الطاقة إلى نظام النقل.
من المهمّ أن نتذكّر الضغط على الدواسة فقط عند تغيير التروس أو الكبح أو بدء التشغيل، لكنّ كثيرًا من السائقين معتادون على ترك أقدامهم على دواسة القابض؛ ممّا يتسبّب في تآكلها بشكل مستمر، وعلى الرغم من أن المعظم يعتقد أن الضغط عليها لا يشكّل قوة كبيرة على الدواسة، لكن بقاء القدم على الدواسة يسبّب حدوث انفصال بين عجلة الموازنة وقرص الاحتكاك؛ مما يتسبّب في تآكله تدريجيًّا.
قد نعتقد أنّ الضغط على الدواسة أثناء تشغيل الترس لا يؤدّي إلى تآكل الكلتش من الداخل بسبب حرية القرص، لكن ذلك ليس صحيحًا؛ حيث تتعرّض نوابض الحجاب الحاجز للضغط مما يتلف عملية التثبيت وتآكل البلي، فلا ترتكب هذا الخطأ إذا كنت ستتوقف بسيارتك لبضع ثوان.
فيما يتهاون بعض السائقين عند الضغط على الكلتش عند تغيير السرعات، ولا يضغطون عليه بالشكل الموصى به، فإذا لم يتمّ الضغط لأسفل بالكامل، فعندها لا يتمّ فصل النظام بالكامل؛ مما يسبب احتكاكًا بين عناصر القابض وتآكلًا غير ضروري.
يعتمد أغلب أصحاب السيارات على بعض المراكز أو محطات الوقود لغسيل السيارة من الأسفل، ويعتمد أغلب العمال على غمر السيارة من الأسفل بالمياه دون الانتباه إلى الأجزاء الكهربائية أو مكونات السيارة التي لا يمكنها تحمل ضغط الماء العالي؛ ومنها:
أما إذا كنت تقود السيارة على منحدر ما، فحاول الابتعاد عن استخدام الكلتش؛ لأن ذلك يؤثر بالتآكل على الكلتش، ويؤثر على عمره الافتراضي، ومن الأفضل استخدام الفرامل العادية وفرامل اليد.
وختامًا: فقد لا يقوم العديد من السائقين بتحرير دواسة الوقود بالكامل عند الضغط على القابض عند تغيير التروس، أو يقومون بالضغط على دواسة الوقود بقوة شديدة أثناء تحرير الدواسة ببطء؛ فإذا انزلق قرص الاحتكاك بشكل مفرط، فإن قرص الاحتكاك يسخن ويتآكل بسرعة.