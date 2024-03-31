منها القيادة وقدمك على الدواسة.. 5 عادات خاطئة تدمّر كلتش سيارتك

وفي التفاصيل: يسمح الكلتش "القابض" بنقل الطاقة بشكل صحيح من المحرك إلى علبة التروس، والتي تنتقل في النهاية إلى عجلات السيارة، وقبل تشغيل السيارة يجب أن تراعي جيدًا أن ذراع ناقل الحركة في الوضع المحايد، ثم تبدأ في تشغيل السيارة ويبدأ المحرك في العمل وتظلّ السيارة ثابتة مكانها في هذه الحالة، والسبب أن قوة المحرك لا تنتقل إلى نظام النقل؛ لأن التروس لم تعمل بعد، لكن عند الضغط على دواسة القابض يتم تعشيق التروس؛ لأن القابض هو المسؤول عن نقل الطاقة إلى نظام النقل.