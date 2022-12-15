مصنع أمريكي يخطط لإنقاذ أجزاء من مليون سيارة سنويًا

كشف تقرير صحفي عالمي أن مصنعًا لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، سيمكنه إنقاذ أجزاء لنحو مليون سيارة سنويًا.
وأوضح تقرير لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن ذلك المصنع الذي سيتم تدشينه في ضواحي تشارلستون الأمريكية، ستبلغ مساحته 600 فدان، ويعمل على تكسير البطاريات منتهية الصلاحية، ويصل إلى معادنها الخام، وإعادة بنائها مثل الأنودات والكاثودات الضرورية للمركبات الكهربائية.
وستبلغ الاستثمارات في هذا المصنع نحو 3.5 مليار دولار، وسيضمن توفير 1500 وظيفة، وسيعتمد على الطاقة النظيفة والعمليات الكهربائية بالكامل.
ومن المقرر أن يبدأ المصنع عمله في الربع الأول من عام 2023، وستكون أول عمليات التدوير الناجحة في نهاية 2023.