مصنع أمريكي يخطط لإنقاذ أجزاء من مليون سيارة سنويًا

وأوضح تقرير لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن ذلك المصنع الذي سيتم تدشينه في ضواحي تشارلستون الأمريكية، ستبلغ مساحته 600 فدان، ويعمل على تكسير البطاريات منتهية الصلاحية، ويصل إلى معادنها الخام، وإعادة بنائها مثل الأنودات والكاثودات الضرورية للمركبات الكهربائية.