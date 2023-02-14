للراغبين في شراء الأفضل.. "لتبقى": هذه السيارات توفر 37% من الوقود

وعقدت "لتبقى" مقارنة بين سيارتين عائليتين؛ الأولى ذات نطاق أخضر، والثانية في النطاق الأحمر، وقالت الحملة إن السيارة الأولى يمكنها أن تقطع 14.4 كيلومترًا، مع كل لتر وقود تستهلكه (3785 ريالًا) في السنة؛ فيما تقطع السيارة الثانية 9.1 كيلومترات، مع كل لتر وقود تستهلكه (5989 ريالًا) في السنة.