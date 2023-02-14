للراغبين في شراء الأفضل.. "لتبقى": هذه السيارات توفر 37% من الوقود

شددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، على الراغبين في شراء سيارات جديدة، على أهمية اختيار المركبات الموفرة للطاقة، والابتعاد عما سواها.
ويمتلئ السوق السعودي بأنواع السيارات من جميع الأحجام والطرازات؛ فضلًا عن السيارات ذات النطاق الأخضر في مؤشر كفاءة الطاقة، والسيارات الواقعة في النطاقات الأخرى.
وقالت الحملة: إن هناك فرقًا كبيرًا في استهلاك الوقود بين أنواع السيارات الواقعة في النطاق الأخضر، وبين الأنواع الواقعة في النطاق الأحمر، يصل إلى 37% في حجم استهلاك الوقود.
وعقدت "لتبقى" مقارنة بين سيارتين عائليتين؛ الأولى ذات نطاق أخضر، والثانية في النطاق الأحمر، وقالت الحملة إن السيارة الأولى يمكنها أن تقطع 14.4 كيلومترًا، مع كل لتر وقود تستهلكه (3785 ريالًا) في السنة؛ فيما تقطع السيارة الثانية 9.1 كيلومترات، مع كل لتر وقود تستهلكه (5989 ريالًا) في السنة.
وخلصت "لتبقى" إلى أن حجم الوفر السنوي بين السيارتين، يصل إلى 2204 ريالات سنويًّا؛ مما يعزز اختيار السيارات ذات النطاق الأخضر.