سيارات "لوسد" الكهربائية تعلن حصولها على شواحن "تسلا" المعيارية بدءًا من 2025

وبدأت شركات عديدة متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية اعتماد شواحن "تسلا" المعيارية حتى تتمكن من تصدير منتجاتها إلى أمريكا الشمالية، وكانت شركة "فورد" قد أصدرت قبل فترة بيانًا بنفس الأمر، وتبعتها شركات "مرسيدس" و"فولفو" و"بلوستار" و"هوندا" و"تويوتا" و"لكزس" و"بي إم دبليو" و"هيونداي" و"سوبارو"؛ وذلك بعدما أقنع البيت الأبيض "تسلا" بمشاركة شبكة الشحن الخاصة به مع مركبات الشركات الأخرى.