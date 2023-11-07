سيارات "لوسد" الكهربائية تعلن حصولها على شواحن "تسلا" المعيارية بدءًا من 2025

أعلنت شركة "لوسد" لتصنيع السيارات الكهربائية، أن سياراتها ستحصل على إمكانية توصيل شواحن "تسلا" المعيارية في أمريكا الشمالية بدءًا من عام 2025.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنها ستتمكن من توصيل نحو 15 ألف شاحن "تسلا" بسياراتها بدءًا من عام 2025.
وتُعَد شواحن "تسلا" (NACS)، الشواحن المعيارية في أمريكا الشمالية، والتي تُمَكّن شركات تصنيع السيارات الكهربائية من تصدير منتجاتها إلى أمريكا الشمالية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تصدير سيارات "لوسد" إلى مختلف المناطق بها.
وقالت "لوسد" إنها ستتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى محول "NACS" لمركباتها الحالية المجهزة بنظام الشحن المشترك "CCS" في عام 2025، وتعتزم كذلك البدء في بناء منافذ لنفس الشواحن خلال نفس العام.
وبدأت شركات عديدة متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية اعتماد شواحن "تسلا" المعيارية حتى تتمكن من تصدير منتجاتها إلى أمريكا الشمالية، وكانت شركة "فورد" قد أصدرت قبل فترة بيانًا بنفس الأمر، وتبعتها شركات "مرسيدس" و"فولفو" و"بلوستار" و"هوندا" و"تويوتا" و"لكزس" و"بي إم دبليو" و"هيونداي" و"سوبارو"؛ وذلك بعدما أقنع البيت الأبيض "تسلا" بمشاركة شبكة الشحن الخاصة به مع مركبات الشركات الأخرى.
وتعتمد سيارات "لوسد" على بنية شحن بقوة 900 فولت، والتي أصبحت أساسًا للترويج لسيارات "لوسد إير"، التي توصف بأنها "أسرع سيارة كهربائية من حيث الشحن في العالم"؛ خاصة وأن معظم الشواحن الحالية للسيارات الكهربائية تأتي بقوة 500 فولت فقط.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيتر رولينسون: "يُعد اعتماد NACS خطوة تالية مهمة لتزويد عملائنا بوصول موسع إلى حلول الشحن الموثوقة والمريحة لمركبات لوسد الخاصة بهم".