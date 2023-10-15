تقارير: الولايات المتحدة تتيح لأول مرة شراء سيارة "فيراري" بالعملات المشفرة

وفي العام الماضي، أعلنت شركة فيراري عن التزامها بعمليات أكثر استدامة، بما في ذلك الحد من بصمتها البيئية، وتبني العملات المشفرة التي تستهلك الكثير من الطاقة؛ وهو ما يبدو أنه يتعارض مع ذلك.