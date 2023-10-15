تقارير: الولايات المتحدة تتيح لأول مرة شراء سيارة "فيراري" بالعملات المشفرة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الولايات المتحدة منحت إذنًا لأول مرة بشراء سيارات "فيراري" بالعملات المشفرة.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن شركة صناعة السيارات الفاخرة الشهيرة "فيراري"؛ ستسمح -لأول مرة- بشراء إصداراتها من خلال معالج دفع العملات المشفرة "بيت باي"، والذي يقبل الدفع من خلال عملات "بيتكوين" و"إيثر" و"يو إس دي دسي".
ومن المتوقع أن تحصل أوروبا على نفس الإمكانية في أوائل عام 2024، على أن تتبعها مناطق أخرى حول العالم.
وقال إنريكو جاليرا، كبير مسؤولي التسويق والتجارة في فيراري: لن تكون هناك أي رسوم إضافية لأولئك الذين يدفعون بالعملات المشفرة، وستقوم منصة "بيت باي" بتحويل هذه المدفوعات إلى العملة التقليدية في وقت المعاملة لتجنب أي مشكلاتِ تَقَلُّب.
وأوضح جالييرا أن هذه الخطوة ستساعد الشركة على الوصول إلى "الأشخاص الذين ليسوا بالضرورة عملاء لنا ولكنهم قد يتحملون شراء سيارة فيراري".
وفي العام الماضي، أعلنت شركة فيراري عن التزامها بعمليات أكثر استدامة، بما في ذلك الحد من بصمتها البيئية، وتبني العملات المشفرة التي تستهلك الكثير من الطاقة؛ وهو ما يبدو أنه يتعارض مع ذلك.
لكن الشركة تصر على أن هذا لا يعيق مهمتها، واستشهد جالييرا بالخطوات الأخيرة في تحسين البصمة الكربونية للعملات المشفرة، مثل الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال المسؤول في فيراري: "هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030 على طول سلسلة القيمة بأكملها، قد تم تأكيده تمامًا".