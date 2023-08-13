سيارة OMODA 5 الكهربائية تقود السفر المستقبلي بأربع نقاط بيع رئيسية

تتميز تقنية EIC الخاصة بـ OMODA 5 الكهربائية التي تتميز باستهلاك منخفض للطاقة وتحمل عالٍ، بتقليل استهلاك طاقة السيارة بشكل كبير. مع استهلاك طاقة منخفض للغاية يبلغ 15 كيلو وات / 100 كم فقط، بالإضافة إلى قدرة تحمل عالية تصل إلى 450 كم، فهي تتيح للسائقين التنقل بحرية دون الحاجة إلى الشحن المتكرر؛ بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية الشحن السريع للغاية شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80٪ في غضون 35 دقيقة، كما أنها مزودة بتقنية V2L التي تحقق توفر الطاقة الكهربائية في أي وقت وتسهل من طلب المستخدم للطاقة الكهربائية، فضلاً عن تمكين المستخدمين من تجربة متعة السفر المريح والصديق للبيئة.