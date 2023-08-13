سيارة OMODA 5 الكهربائية تقود السفر المستقبلي بأربع نقاط بيع رئيسية

سيتم إطلاق OMODA 5 الكهربائية رسمياً في الربع الأخير من هذا العام. كشركة رائدة في السفر المستقبلي، فإن OMODA 5 الكهربائية، ومع أربع نقاط بيع رئيسية وهي تصميم كروس أوفر، والتكنولوجيا الذكية، وتكنولوجيا EIC (المحرك، والبطارية، والتحكم الكهربائي)، والسلامة الخالية من القلق، ستوفر للمستخدمين تجربة قيادة سلسة وآمنة شاملين. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم علامة OMODA التجارية بمفهوم حماية البيئة والتنمية الخضراء والمستدامة في المستقبل، وسيكون أول نموذج عالمي جديد للطاقة OMODA 5 EV كذلك رائداً في اتجاه حماية البيئة الخضراء.
تتميز OMODA 5 EV بتصميم كروس أوفر، وهي تتبنى تصميم CROSS لمظهرها الخارجي، مع هيكلها الانسيابي الخفيف والظلال والوجه الأمامي ذي التقنية العالية والمستقبلية، مما يجعل السيارة مليئة بالحركة، بينما يدمج تصميمها الداخلي عناصر تكنولوجية مستقبلية، وتم تصميم ناقل الحركة بشكل مبسط وعال التقنية. توفر مجموعة كبيرة من خيارات الألوان الخارجية والداخلية للمستهلكين سبعة ألوان خارجية نابضة بالحياة وديناميكية وثلاثة تصميمات مطابقة للألوان الداخلية، لتلبية الاحتياجات الشخصية لمختلف المستهلكين.
تم تجهيز OMODA 5 EV بمجموعة متنوعة من التكوينات التكنولوجية الذكية. فيما يتعلق بالتكنولوجيا المرئية، فهي تمتلك شاشة منحنية كبيرة جداً تبلغ 12.3، والتي توفر للمستخدمين إرشادات سفر ذكية. يوفر التفاعل البصري HMI5.0 والتنسيب البشري الرقمي تجربة تكنولوجية غامرة للسائقين والركاب؛ فيما يتعلق بتكنولوجيا القيادة، تضمن وظيفة مراقبة التعب سلامة القيادة. توفر السيارة أيضاً عشرة أوضاع للقيادة وهي التخييم، وتوفير الطاقة، واليقظة، والإحماء، والتبريد، والترحيب، والكاريوكي، والضباب، والحيوانات الأليفة، والبدء، مما يجعل القيادة أكثر ذكاءً وأكثر راحة.
تتميز تقنية EIC الخاصة بـ OMODA 5 الكهربائية التي تتميز باستهلاك منخفض للطاقة وتحمل عالٍ، بتقليل استهلاك طاقة السيارة بشكل كبير. مع استهلاك طاقة منخفض للغاية يبلغ 15 كيلو وات / 100 كم فقط، بالإضافة إلى قدرة تحمل عالية تصل إلى 450 كم، فهي تتيح للسائقين التنقل بحرية دون الحاجة إلى الشحن المتكرر؛ بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية الشحن السريع للغاية شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80٪ في غضون 35 دقيقة، كما أنها مزودة بتقنية V2L التي تحقق توفر الطاقة الكهربائية في أي وقت وتسهل من طلب المستخدم للطاقة الكهربائية، فضلاً عن تمكين المستخدمين من تجربة متعة السفر المريح والصديق للبيئة.
سلامة المستخدمين هي محور تركيز OMODA 5 EV الكهربائية دائماً. بالإضافة إلى توفير شهادة عالمية من فئة الخمس نجوم والهيكل المصنوع من الفولاذ عالي القوة، فإن وظائف المساعدة الذكية للقيادة الـ 17 لنظام ADAS من الجيل الجديد توفر أيضاً أماناً شاملاً للسفر الصديق للبيئة، مما يسمح للسائقين بالسفر بمزيد من راحة البال.
بفضل مفاهيمها الأساسية حول البيئة والسلامة وتقنية الطاقة الجديدة الرائدة، تعد OMODA 5 الكهربائية رائدة في مجال السفر في المستقبل، و في الربع الأخير من هذا العام، ستلتقي OMODA 5 الكهربائية مع المستهلكين العالميين، مما يقود الاتجاه الجديد للطاقة ويصل بنا إلى مستقبل أفضل مع المزيد من الحماية البيئية والانبعاثات الصفرية. دعونا نتطلع إلى المزيد من المفاجآت والتقدم الذي ستحققه OMODA 5 الكهربائية في السفر الأخضر.