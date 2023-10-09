شراكة أمريكية صينية لإطلاق سيارة ذاتية القيادة.. هذه تفاصيلها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "ألفابت" الأمريكية ستبدأ فعليًّا في ترجمة اتفاقها مع شركة "جيلي" الصينية الرائدة في تصنيع السيارات لتطوير سيارة ذاتية القيادة.
وكشف موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، أن أول اختبار لهذه السيارة الشهيرة التي ستجمع بين تقنيات "وايمو" التابعة لـ"ألفابت" (الشركة الأم لغوغل) وسيارة "زيكر" (السيارة الكهربائية الرائدة لجيلي)؛ سيكون في نهاية 2023.
وأوضح المتحدث باسم "زيكر" أن المشروع سيكون رائدًا بصورة كبيرة، وتم تعيين مدير لوجسيتي في الولايات المتحدة؛ ليتسنى اختبار السيارة الجديدة بصورة أكثر فعالية.
وستعمل السيارات الجديدة في صورة سيارات أجرة (تاكسي) ذاتية القيادة والتي ستجمع بين تقنيات "وايمو" و"زيكر" لتوفير قيادة آمنة وسلسلة.
ولم تضع "وايمو" و"زيكر" جدولًا زمنيًّا محددًا للبدء في العمليات التجارية لإطلاق هذه السيارات؛ مشيرة إلى أن التركيز حاليًا منصبّ على إنهاء هذه الاختبارات.
وأدت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى تعطيل شراكات رفيعة المستوى أخرى بين شركات من القوتين العظميين؛ بما في ذلك خطة فورد بقيمة 3.5 مليارات دولار لبناء مصنع مع شركة البطاريات الصينية العملاقة CATL في ميشيغان.
وأكد المتحدث باسم "زيكر" أن خطة الشركة في الولايات المتحدة ستتركز على الوصول إلى عدد موظفين يبلغ حوالى 8 إلى 10 أشخاص هذا العام وحوالى 25 في العام المقبل، ولا يشمل ذلك فنيي الطرف الثالث.