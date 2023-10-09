شراكة أمريكية صينية لإطلاق سيارة ذاتية القيادة.. هذه تفاصيلها

وأكد المتحدث باسم "زيكر" أن خطة الشركة في الولايات المتحدة ستتركز على الوصول إلى عدد موظفين يبلغ حوالى 8 إلى 10 أشخاص هذا العام وحوالى 25 في العام المقبل، ولا يشمل ذلك فنيي الطرف الثالث.