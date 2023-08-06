"سايك فولكس فاجن" تستدعي 83 ألف سيارة في الصين.. تعرّف على السبب

ووفق"الألمانية" بدأت عملية الاستدعاء يوم الجمعة، وتشمل 57 ألفاً و659 وحدة من طراز بولو بلس المصنعة في الفترة بين 12 أكتوبر 2020 و17 مارس 2022، بالإضافة إلى 25 ألفاً و838 سيارة من طراز «تي كروس» المصنعة في الفترة من 12 أكتوبر 2020 و25 مارس 2022، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للإدارة الحكومية لتنظيم السوق.