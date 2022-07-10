ارتفاع كبير بمبيعات "السيارات الخضراء" 40% في كوريا الجنوبية

وارتفع عدد المركبات الخضراء التي قامت ببيعها خمس شركات إنتاج سيارات محلية داخل كوريا، من بينها هيونداي وكيا، وشركات سيارات مستوردة، من بينها تيسلا، إلى 203 آلاف، و721 سيارة في الفترة من يناير وحتى يونيو، بارتفاع بنسبة 40.7% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 140 ألفًا و760 سيارة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.